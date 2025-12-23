México

Los mejores remedios naturales para combatir la indigestión en las comidas navideñas

La comida grasosa y el consumo de alcohol pueden provocar malestares estomacales

La inflamación intestinal suele ser común en estas épocas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones navideñas, la indigestión se presenta con frecuencia debido al consumo excesivo de alimentos y bebidas típicos de estas fechas.

Según Mayo Clinic, la combinación de comidas copiosas, grasas y bebidas alcohólicas suele provocar molestias digestivas que afectan a personas de todas las edades.

En este sentido, especialistas consultados por Healthline recomiendan diferentes alternativas naturales para aliviar este malestar.

Entre los remedios más citados se encuentran las infusiones de hierbas, como la manzanilla, la menta y el jengibre y aquí te contamos sobre sus propiedades.

El exceso de comida puede provocar malestares digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores remedios caseros e infusiones para combatir la indigestión

Las infusiones antes mencionadas poseen propiedades que ayudan a calmar el estómago, reducen la inflamación y favorecen la eliminación de gases.

Para preparar estos remedios naturales, se sugiere utilizar una cucharadita de la hierba en una taza de agua caliente y dejar reposar durante cinco a diez minutos antes de colar y consumir.

De acuerdo con MedlinePlus, el consumo de agua tibia con limón puede ser útil tras una comida pesada. El jugo de medio limón diluido en un vaso de agua tibia estimula la producción de jugos gástricos y favorece la digestión.

Otro recurso mencionado es el uso moderado de bicarbonato de sodio. Disolver media cucharadita en un vaso de agua proporciona un alivio rápido, aunque no se recomienda en personas con problemas de hipertensión.

Además de los remedios naturales, las fuentes médicas coinciden en que adoptar hábitos como masticar bien los alimentos y evitar acostarse inmediatamente después de comer contribuye a prevenir la indigestión.

Realizar una caminata ligera o permanecer sentado tras la comida ayuda al estómago a procesar los alimentos y reduce el riesgo de reflujo.

Otra opción sugerida por los expertos es el vinagre de manzana, utilizado de forma moderada. Una cucharadita diluida en medio vaso de agua puede estimular los jugos gástricos.

Las semillas de hinojo también son populares por su capacidad para aliviar los gases y la hinchazón; basta con masticar una pequeña cantidad después de ingerir alimentos abundantes.

Estos remedios son faciles de encontrar en la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de los especialistas si presentas indigestión estomacal

Healthline subraya la importancia de consultar a un médico si la indigestión se presenta de forma severa, si hay dolor intenso, vómitos persistentes, sangre en vómito o heces, dificultad para respirar o dolor en el pecho. La automedicación puede ocultar síntomas de problemas más graves, según advierte la publicación.

Diversos portales de salud como Mayo Clinic ofrecen información detallada sobre el manejo de la indigestión y recomiendan recurrir a terapias naturales siempre bajo supervisión médica, especialmente en personas con antecedentes clínicos complejos.

Las fuentes consultadas coinciden en la necesidad de moderar el consumo de alimentos y bebidas para evitar complicaciones digestivas durante la temporada navideña.

