México

Así estará el Clima en CDMX y Estado de México para este miércoles 8 de abril

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Las autoridades recomiendan cargar con una sombrilla ante cualquier eventualidad climática. Crédito: Cuartoscuro.

El pronóstico para este miércoles en el Valle de México anticipa un día con temperaturas máximas que alcanzarán los 27°C y mínimas de hasta 6°C, bajo un cielo de medio nublado a poco nuboso, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estas condiciones reflejan la tendencia de contrastes térmicos en la región, con jornadas frescas al amanecer y ambiente cálido durante la tarde. La Ciudad de México y el Estado de México experimentarán esta transición.

Estado de México con temperaturas más bajas

En el Estado de México, los municipios presentan diferencias marcadas en sus temperaturas. Toluca, la capital estatal, registrará la temperatura más baja, con una mínima de 6.3°C y una máxima de 21°C.

Ecatepec, por otro lado, se perfila como el municipio más cálido, alcanzando máximas de 26.7°C, con una humedad estimada del 60%. Naucalpan de Juárez tendrá valores intermedios, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 25°C.

El viento será ligero, entre 5 y 6 km/h, y el cielo se mantendrá mayormente despejado. No se esperan lluvias significativas para la jornada del miércoles, aunque reportes advierten la posibilidad de acumulados de lluvia superiores a los 20 milímetros en las zonas altas del Valle de México entre miércoles y jueves.

El pronóstico extendido para el resto de la semana muestra un ascenso gradual de las temperaturas máximas, que podrían llegar a los 26°C hacia el viernes. Las mínimas también subirán levemente, mientras persiste el ambiente estable y sin precipitaciones relevantes, de acuerdo con el SMN.

Clima Valle de México CDMX Edomex
Clima Altas temperaturas calor Valle de México CDMX Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Medidas de protección ante el clima variable

Las autoridades y especialistas recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura en la región central del país.

El SMN y Protección Civil aconsejan vestir por capas, optando por ropa ligera y colores claros para la tarde, y portar una chamarra ligera en las primeras horas del día, especialmente en municipios como Toluca.

Es fundamental mantenerse hidratado, utilizar protector solar y preferir gorra o sombrero durante la exposición al sol. Llevar una sombrilla puede resultar útil para protegerse de la radiación solar.

Para las personas sensibles a los cambios climáticos, se recomienda consultar los reportes de la Secretaría del Medio Ambiente y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Para el jueves 9 de abril se prevén descargas eléctricas en la CDMX. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
Para el jueves 9 de abril se prevén descargas eléctricas en la CDMX. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Los vientos ligeros y el cielo medio nublado favorecen la dispersión de contaminantes, por lo que no se han emitido alertas especiales por calidad del aire en la Ciudad de México ni en el Estado de México hasta el momento.

La estabilidad de las condiciones meteorológicas permitirá el desarrollo de actividades al aire libre, tanto en parques como en espacios recreativos de la zona metropolitana. Las temperaturas cálidas y la ausencia de lluvias importantes no representan riesgos para la movilidad ni el transporte público, según los reportes de el SMN.

El pronóstico del SMN sugiere que, para el jueves, podrían registrarse lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México, lo que aconseja mantenerse atento a los próximos informes oficiales.

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