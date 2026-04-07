Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

A través de Instagram, Karely Ruiz anunció apoyos para víctimas y animales afectados por la explosión. (@rarelyruiz, Instagram / CUARTOSCURO)

Karely Ruiz, una de las figuras más influyentes en el mundo digital mexicano y reconocida por su presencia en OnlyFans, sorprendió a sus seguidores tras anunciar que está en búsqueda de un asistente personal.

La regiomontana, que ha sido tendencia por sus declaraciones y polémicas, publicó los requisitos clave para quienes desean trabajar a su lado.

¿Cómo ser asistente de Karely Ruiz?

La convocatoria, difundida en redes sociales, detalla los requisitos indispensables para aspirar al puesto de asistente personal de Karely Ruiz:

Disponibilidad de horario.

Conocimientos en stylist, peinado y maquillaje.

Residencia en el área Metropolitana de Monterrey.

Además, la publicación señala que los interesados deben enviar su currículum vitae al correo: bookingkarelyruiz@hotmail.com.

“¿Te gustaría ser mi asistente personal?”, se lee en la imagen promocional, donde Karely aparece posando con un look llamativo, invitando a sus seguidores a postularse.

La influencer busca a alguien capaz de acompañarla en su día a día y apoyar en cuestiones de imagen.

(Captura de pantalla/IG)

Así comenzó la fama de Karely Ruiz

La historia de Karely Ruiz en el medio digital no estuvo exenta de momentos difíciles. La modelo pasó tres episodios importantes en su camino a la popularidad:

Mostrando su apoyo hacia la infante y su madre, la influencer mexicana dio difusión a la desafortunada noticia que circula en redes sociales. Foto: Jesús Avilés

La filtración de imágenes personales por parte de una expareja. Este incidente, ocurrido mientras cursaba la universidad, la hizo conocida en su localidad y marcó el inicio de su exposición pública. Estrategias en redes sociales. Tras superar el episodio anterior, Karely optó por intercambiar publicidad con otras chicas a través de sus perfiles en Instagram, lo que le permitió crecer su audiencia rápidamente. Una aparición en televisión. Una invitación a un programa culminó en una pelea verbal en vivo, aumentando de forma significativa su número de seguidores y consolidando su presencia mediática.

Karely Ruiz ha destacado por su sinceridad respecto a su trabajo en OnlyFans, plataforma donde comparte contenido exclusivo y cuyo acceso mensual tiene un costo de 16 dólares.