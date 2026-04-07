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Galletitas de almendra y naranja: snack saludable, sin gluten y lleno de fibra

Te decimos la receta para que sorprendas a tus seres queridos

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galletas de almendra y naranja -México- 7 abril

La combinación de frutos secos y cítricos siempre da como resultado sabores intensos y memorables.

Las galletitas de almendra y naranja son una opción aromática, crocante y perfecta para quienes buscan un snack saludable, energético y con un toque gourmet.

Ideales para acompañar el café, la merienda o para sumar a la vianda de los chicos, estas galletas no solo son fáciles de preparar, sino que se conservan muy bien.

La harina de almendras aporta grasas saludables, proteínas y una textura única, mientras que la ralladura y el jugo de naranja le dan frescura y un perfume irresistible.

Son naturalmente sin gluten (si usás únicamente harina de almendras) y podés adaptarlas a versión sin azúcar.

Receta de galletitas de almendra y naranja

Estas galletitas llevan harina de almendras, ralladura de naranja, huevo y un toque de miel o stevia. El resultado: bocados dorados, crocantes por fuera y suaves por dentro, con aroma cítrico y sabor dulce natural.

galletas de almendra y naranja -México- 7 abril

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 15-18 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de harina de almendras (aprox. 200 g)
  2. 1 huevo grande
  3. 3 cucharadas de miel (o 2-3 sobres de stevia)
  4. Ralladura de 1 naranja grande (bien lavada)
  5. 1 cucharada de jugo de naranja fresco
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  8. 1 pizca de sal

Cómo hacer galletitas de almendra y naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C.
  2. En un bol, mezclar la harina de almendras, la ralladura y el jugo de naranja, el polvo de hornear y la sal.
  3. En otro bol, batir el huevo con la miel y la esencia de vainilla.
  4. Unir ambas mezclas hasta obtener una masa húmeda pero moldeable.
  5. Formar bolitas con las manos y acomodarlas en una placa con papel manteca, aplastando levemente.
  6. Hornear 15-18 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
  7. Dejar enfriar sobre rejilla antes de guardar.
galletas de almendra y naranja -México- 7 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 18-20 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 7 días a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.

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