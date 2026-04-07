Galletitas de almendra y naranja: snack saludable, sin gluten y lleno de fibra

La combinación de frutos secos y cítricos siempre da como resultado sabores intensos y memorables.
Las galletitas de almendra y naranja son una opción aromática, crocante y perfecta para quienes buscan un snack saludable, energético y con un toque gourmet.
Ideales para acompañar el café, la merienda o para sumar a la vianda de los chicos, estas galletas no solo son fáciles de preparar, sino que se conservan muy bien.
La harina de almendras aporta grasas saludables, proteínas y una textura única, mientras que la ralladura y el jugo de naranja le dan frescura y un perfume irresistible.
Son naturalmente sin gluten (si usás únicamente harina de almendras) y podés adaptarlas a versión sin azúcar.
Receta de galletitas de almendra y naranja
Estas galletitas llevan harina de almendras, ralladura de naranja, huevo y un toque de miel o stevia. El resultado: bocados dorados, crocantes por fuera y suaves por dentro, con aroma cítrico y sabor dulce natural.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 15-18 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de harina de almendras (aprox. 200 g)
- 1 huevo grande
- 3 cucharadas de miel (o 2-3 sobres de stevia)
- Ralladura de 1 naranja grande (bien lavada)
- 1 cucharada de jugo de naranja fresco
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletitas de almendra y naranja, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C.
- En un bol, mezclar la harina de almendras, la ralladura y el jugo de naranja, el polvo de hornear y la sal.
- En otro bol, batir el huevo con la miel y la esencia de vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta obtener una masa húmeda pero moldeable.
- Formar bolitas con las manos y acomodarlas en una placa con papel manteca, aplastando levemente.
- Hornear 15-18 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
- Dejar enfriar sobre rejilla antes de guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 18-20 galletitas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 4 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En frasco hermético, hasta 7 días a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.