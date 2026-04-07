México

El Poder Judicial advierte sobre cargos bancarios no reconocidos

La institución pide que las personas informen cualquier movimiento irregular y soliciten aclaración formal a su banco, recordando que el proceso de investigación puede extenderse y que los afectados deben conservar toda la documentación pertinente

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Mujer en escritorio revisando finanzas en laptop y con recibos, con burbuja de pensamiento de dólar y pizarra con presupuesto al fondo. Un cartel dice 'EVERY PENNY COUNTS'.
El Poder Judicial de la Ciudad de México instó a la ciudadanía a implementar medidas de prevención ante cargos bancarios no reconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Poder Judicial de la Ciudad de México instó a la ciudadanía a implementar medidas de prevención ante cargos bancarios no reconocidos con el fin de evitar procesos judiciales civiles, según un comunicado oficial.

La advertencia fue emitida por el juez sexto en materia Civil, Juan Carlos Galván Cedillo, quien subrayó la importancia de proteger el patrimonio familiar y detalló que, cuando se detectan operaciones no autorizadas en cuentas, las entidades financieras pueden devolver provisionalmente los fondos mientras realizan una investigación.

Esta debe resolverse en un plazo de 20 días hábiles, plazo durante el cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), órgano regulador del sistema financiero mexicano, puede intervenir para emitir dictámenes técnicos que sirven como prueba en juicio, conforme al comunicado del Poder Judicial capitalino.

Un hombre sonriente con traje oscuro y corbata azul claro posa sentado en su escritorio de madera, con un teclado, teléfono y una bandera de México al fondo
Juez sexto en materia Civil, Juan Carlos Galván Cedillo (Poder Judicial CDMX)

Entre las recomendaciones, Galván Cedillo recalcó que los usuarios no deben compartir información sensible como:

  • número de tarjeta, NIP o contraseñas;
  • proporcionar datos personales a contactos no verificados
  • ni dejar de informar de inmediato cualquier cargo sospechoso al banco correspondiente.

El juzgador recordó que los conflictos por cargos bancarios no reconocidos se resuelven a través de juicios orales ante los juzgados civiles de la ciudad, con trámites que suelen extenderse alrededor de tres meses, aunque pueden prolongarse si alguna de las partes presenta un recurso de amparo.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por Rafael Guerra Álvarez y máxima autoridad judicial local, ratificó que mantiene una política de atención imparcial y orientación oportuna para los afectados por transacciones no autorizadas.

Juan Carlos Galván Cedillo, juez, sentado a una mesa, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul, con gafas, mirando a la derecha
El juez Juan Carlos Galván Cedillo, del Poder Judicial de la Ciudad de México, instó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas contra cargos bancarios no reconocidos para evitar procesos judiciales civiles. (Poder Judicial CDMX)

¿Qué hacer ante cargos no reconocidos en tu cuenta bancaria?

Si enfrentas un cargo no reconocido, sigue estos pasos: comunícate de inmediato con tu banco para reportar la operación y cancelar tu tarjeta;

  • Solicita formalmente la aclaración a través de la Unidad
  • Especializada de atención al usuario de tu banco presencialmente o en línea
  • Conserva el acuse de recibo con el folio y la fecha;

Tu institución financiera debe abonarte el monto reclamado típicamente dentro de las primeras 48h, pero la investigación puede tomar hasta 45 días.

Puede revertirse el abono si posteriormente se demuestra que el cliente o algún tarjetahabiente adicional autorizó la compra. Si transcurridos los 45 días la institución no entrega un dictamen, la reclamación se considera procedente.

El banco no podrá cobrar intereses moratorios generados por la falta de pago del cargo reclamado ni reportar al Buró de Crédito por este motivo. Para cualquier dificultad, los usuarios pueden acudir a la CONDUSEF, mediante cita o por su Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (CCAMER): 55 53 400 999 o en línea en www.condusef.gob.mx.

El Portal de Queja Electrónica de la CONDUSEF y estadísticas del sector

Con el objetivo de facilitar y modernizar la atención a los usuarios afectados por transacciones no reconocidas, la CONDUSEF implementó el Portal de Queja Electrónica. En una primera fase, el portal permite presentar reclamaciones contra 39 instituciones bancarias por productos como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cuenta de nómina.

Según estimaciones de la CONDUSEF, al cierre de 2018, aproximadamente 3 millones 800 mil adultos presentarían reclamaciones por operaciones que afectaron su patrimonio, y el 88% de estos casos correspondería a problemas con tarjetas de crédito y débito. La principal causa de reclamación son los consumos no reconocidos, estimados en 2 millones 200 mil personas afectadas.

Un hombre de mediana edad con suéter gris se sienta en un escritorio y mira con preocupación un iPhone y un iPad antiguos que sostiene.
Según estimaciones de la CONDUSEF, al cierre de 2018, aproximadamente 3 millones 800 mil adultos presentarían reclamaciones por operaciones que afectaron su patrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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