México

Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

Steff Loaiza lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar 5.9 millones de pesos, al tiempo que acusó a su hermana y cuñado de mentir al afirmar que habían cubierto 50% de los gastos médicos

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Composición de tres imágenes: una mujer con turbante rosa en cama de hospital, Kimberly Loaiza de frente y JD Pantoja con gafas de sol
Un antiguo video de Kimberly Loaiza resurge e impacta su imagen en medio de una crisis familiar. (GoFoundme / Kimberly Loaiza, César Pantoja: Instagram)

Un video de comedia compartido en el pasado por el influencer César Pantoja resurge en medio de una crisis familiar y de imagen pública de su cuñada, la también creadora digital Kimberly Loaiza, señalada por su hermana, Steff Loaiza, de incumplir económicamente en la recaudación de más de 5 millones de pesos para cubrir los gastos hospitalarios de su madre.

El desafío de salud trascendió la privacidad familiar cuando Steff Loaiza impulsó una iniciativa en la plataforma GoFundMe para recaudar 5.9 millones de pesos para saldar la cuenta hospitalaria de su madre, Mary Martínez, todavía bajo supervisión especializada tras sufrir un infarto.

Mediante un video que mantiene en su canal en YouTube, negó que su hermana y su cuñado, Juan de Dios Pantoja, hayan cubierto el 50% de los gastos, como lo afirmaron.

Steff contradijo públicamente las declaraciones de Kimberly y Juan de Dios, presentando pruebas que señalaban una menor participación económica de su hermana. Acusó a su cuñado de depender financieramente de Kimberly y de falsear información.

Asimismo, sorprendió al revelar que la cantante Kenia Os, quien mantiene una rivalidad pública con Kimberly y Juan de Dios Pantoja, pagó directamente al hospital 1.5 millones de pesos.

La decisión de Steff de haber expuesto la aportación de Kenia Os hizo que el tema se posicionara entre las principales tendencias digitales.

Un video compartido por César Pantoja resurge en medio de una crisis familiar y de imagen de su cuñada, Kimberly Loaiza.

Un video que resurge en un momento de crisis

Con la atención pública centrada en Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, en X —antes Twitter— ha sido difundido un video compartido originalmente por César Pantoja para cuestionar el respaldo de los creadores digitales.

El video en cuestión es una broma hecha por César, quien le hace creer a su cuñada que necesita que le preste 600 mil pesos para adquirir un auto.

Pantoja registra una llamada telefónica entre él y Kimberly, quien accede a hacerle el préstamo, siempre y cuando Juan de Dios Pantoja esté enterado y “haya transparencia” en todo el proceso.

@GREEDY_OOH, usuario que difundió el clip, puso los reflectores en las críticas que ha recibido la pareja por negarse a hacer una aportación mayor cuando en el pasado han establecido tener solvencia económica. “Ella aceptó dárselos sin ningún problema, pero para su mamá hospitalizada solo tuvo 25k de pesos”.

Steff Loaiza desmiente versión de Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja revira a su cuñada

Luego de que su cuñada no lo respaldara, Juan de Dios Pantoja compartió un comunicado en Instagram donde sostuvo que él y Kimberly han hecho la aportación económica más importante en su entorno familiar.

“No entiendo por qué dices que no hemos pagado nada si los únicos que han pagado al hospital, literalmente, somos nosotros y, si no hemos puesto completamente el 50% es porque Mario dijo que él se esperaría hasta el final para negociar un descuento a costa de nuestro pago, o sea, busca no pagar nada y no quiere que ese descuento aplique para nosotros”, escribió el influencer, quien retó a Steff a mostrar pruebas de transferencias o pagos hechos por ella.

Kimberly Loaizar y Juan de Dios Pantoja se reconciliaron

¿Cuánto dinero han reunido?

La mañana de este martes 7 de abril, la familia ha logrado recaudar 1 millón 452 mil pesos de 5.9 millones requeridos. Es importante destacar que la aportación hecha por Kenia Os de acuerdo con Steff Loaiza, fue hecha directamente al hospital, lo que reduce la meta a reunir poco más de 2 millones de pesos para llegar a la meta.

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