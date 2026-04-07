Abril es el último mes para pagar refrendo vehicular sin cargos en Michoacán, así puedes realizar el trámite

Para acceder al subsidio es importante que el precio del auto no sea mayor a 250 mil pesos ya aplicado el factor de depreciación. Foto: X/@OVIALCDMX

En el estado de Morelos, el 30 de abril es la fecha límite para realizar el pago del refrendo vehicular correspondiente al año 2026 en el estado de Michoacán, de acuerdo a lo informado por el tesorero estatal, Luis Navarro.

El funcionario dio a conocer que durante los primeros tres meses del año se registraron 932,373 operaciones de pago de refrendo, lo que representa un ingreso de 1,105 millones 867 mil 777 pesos para las arcas estatales.

Invitó a la población a realizar sus pagos correspondientes y estar al día con sus trámites vehiculares.

Así puedes hacer el pago en línea

Luis Nava destacó la facilidad con la que los ciudadanos pueden realizar sus pagos al tener disponible la función de hacerlo en línea, lo que vuelve mucho más accesible el cumplimiento de este trámite sin tener que ir a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán.

Esta opción permite a los contribuyentes realizar el trámite desde cualquier lugar, utilizando tarjeta de crédito o nómina para pagar la cantidad correspondiente.

Únicamente deben acceder al sitio https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/ para comenzar con el trámite, lo que garantiza un proceso seguro y transparente. Esta herramienta facilita el cumplimiento de la obligación fiscal sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas recaudadoras.

No obstante, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), Salvador Juárez Álvarez, también recordó que las ventanillas de Recaudación están disponibles y distribuidas en el territorio estatal.

De esta manera, los contribuyentes que así lo deseen pueden acudir a cualquiera de las oficinas y hacer su pago igualmente sin ningún problema.

El director general del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), Salvador Juárez Álvarez, también recordó que las ventanillas de Recaudación están disponibles y distribuidas en el territorio estatal. (Gobierno de Michoacán)

Explicó que tanto en la plataforma digital como en las oficinas y ventanillas, los propietarios de vehículos deben generar una orden de pago para realizar la operación, la cual puede ser en efectivo o transferencia indistintamente y puede efectuarse en sucursales bancarias, centros comerciales o tiendas de conveniencia.

Para completar el trámite, únicamente se requiere contar con el número de placa y el Número de Identificación Vehicular (NIV) o de serie, datos que se encuentran en la tarjeta de circulación del automotor.

Destacan labor de gobernador de Michoacán

Por su parte, Luis Navarro reconoció la participación y el compromiso de la ciudadanía para cumplir con esta obligación fiscal y subrayó que la confianza en el manejo transparente de los recursos públicos por parte de la administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido un factor fundamental para alcanzar estos resultados.

Los recursos recaudados, señaló, se destinan a obras, programas y políticas públicas de impacto social, en beneficio de la entidad y sus habitantes.

Por ello, las autoridades estatales reiteraron la importancia de cumplir con el pago del refrendo vehicular dentro del plazo establecido, a fin de evitar recargos y sanciones administrativas.