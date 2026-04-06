¿Te toca pensión de por vida o solo tu Afore? La diferencia entre la Ley 73 y 97 que definirá tu futuro en 2026

La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 puede significar recibir una pensión de por vida o depender únicamente del dinero acumulado en la Afore, una decisión que marcará el futuro financiero de millones rumbo a 2026.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el sistema de pensiones en México está dividido en dos esquemas principales que siguen vigentes y aplican según la fecha en que comenzaste a cotizar.

¿Qué es la Ley 73 y quiénes pueden acceder?

La Ley del Seguro Social de 1973 aplica para las personas que comenzaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Este régimen es considerado el más favorable porque garantiza una pensión mensual de por vida, calculada con base en:

El promedio salarial de los últimos 5 años trabajados

El número de semanas cotizadas

La edad de retiro

Para acceder a este esquema, los trabajadores deben cumplir con al menos 500 semanas cotizadas y alcanzar la edad mínima de retiro, que puede ser desde los 60 años (cesantía) o 65 años (vejez).

Una de sus principales ventajas es que el pago está respaldado por el Estado, lo que brinda mayor certeza financiera.

¿Qué es la Ley 97 y cómo funciona la Afore?

En contraste, la Ley del Seguro Social de 1997 aplica a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de ese año.

En este esquema, la pensión depende del ahorro acumulado en una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro), junto con rendimientos generados a lo largo de la vida laboral.

Aquí no existe una pensión garantizada de por vida en todos los casos. El monto que recibirá el trabajador dependerá de factores como:

El saldo total en su cuenta individual

Las aportaciones realizadas (trabajador, patrón y gobierno)

Los rendimientos de la Afore

La modalidad de retiro elegida

Para pensionarse, actualmente se requieren 850 semanas cotizadas en 2026, como parte de la reforma que incrementa gradualmente este requisito hasta llegar a mil semanas en 2031.

Ley 73 vs Ley 97: la diferencia que define tu retiro

La principal diferencia entre ambos regímenes radica en la certeza del ingreso:

Ley 73: garantiza una pensión vitalicia con base en salario

Ley 97: depende del ahorro acumulado en la Afore

Esto ha provocado que trabajadores busquen estrategias para pensionarse bajo la Ley 73, como la Modalidad 40, que permite aumentar el monto de la pensión mediante aportaciones voluntarias.

¿Cómo saber en qué régimen estás?

Puedes identificar tu régimen fácilmente:

Si cotizaste antes del 1 de julio de 1997 , perteneces a la Ley 73

Si comenzaste después, estás bajo la Ley 97

También puedes consultarlo directamente en el portal del IMSS o revisando tu historial laboral.

¿Qué pasará en 2026 con las pensiones en México?

Rumbo a 2026, especialistas advierten que el sistema de pensiones seguirá enfrentando retos, especialmente para quienes están bajo la Ley 97, ya que muchos trabajadores podrían recibir ingresos insuficientes al retirarse.

Por ello, autoridades y expertos recomiendan:

Realizar aportaciones voluntarias

Revisar constantemente tu estado de cuenta de Afore

Planear el retiro con anticipación

La diferencia entre ambos regímenes no es menor: puede determinar si tendrás estabilidad económica en la vejez o dependerás únicamente de lo que logres ahorrar durante tu vida laboral.