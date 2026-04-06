Rosa Icela Rodríguez reporta bloqueos parciales de transportistas este 6 de abril: “Las demandas han sido atendidas”

El gobierno federal ha dado respuesta puntual a la mayoría de las demandas”, afirmó Rosa Icela Rodríguez. (Crédito: Presidencia)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal ha dado respuesta a la mayoría de las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas que este lunes iniciaron bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria subrayó que las peticiones “han sido atendidas de manera puntual” y que los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos y operativos.

Además, hizo un llamado a evitar movilizaciones que afecten a terceros.

“Hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación fundamentales para el desarrollo económico y social del país”, expresó.

Bloqueos carreteros se registran en nueve estados del país

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, informó que hasta la tarde de este lunes se contabilizan al menos 11 bloqueos carreteros, tanto totales como parciales.

Se contabilizan al menos 11 bloqueos carreteros en el país.

Detalló que las afectaciones se distribuyen en nueve entidades:

Estado de México

Baja California

Chihuahua

Guanajuato

Morelos

Sinaloa

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

También indicó que en las movilizaciones participan más de mil personas y que algunas vialidades han sido liberadas, como la caseta La Venta de la autopista México-Toluca.

Sheinbaum descarta razones para protestas y destaca diálogo abierto

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que no existen motivos para las protestas, al asegurar que su administración mantiene comunicación constante con los sectores inconformes.

No vemos razón para las movilizaciones porque hay diálogo abierto. (Crédito: captura de pantalla Gobierno de México)

“No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo”, señaló.

La mandataria explicó que dependencias federales han sostenido mesas de trabajo para atender temas como seguridad, trámites y apoyos económicos, especialmente en el sector agrícola.

Caída en precios de granos, uno de los factores del conflicto

Sheinbaum detalló que parte del descontento proviene de la baja en los precios internacionales de productos como maíz, frijol, sorgo y trigo, lo que ha impactado los ingresos de los productores.

Ante este escenario, el gobierno federal ha implementado medidas de apoyo:

Se han destinado cerca de 4 mil millones de pesos

Alrededor de 45 mil productores han recibido apoyos directos

Se buscan acuerdos con compradores nacionales para priorizar el consumo de granos mexicanos

La presidenta agregó que existen compromisos previos con agricultores, particularmente en estados como Sinaloa, donde la cosecha por riego se realiza en mayo.

Gobierno señala posibles tintes políticos en movilizaciones

La titular del Ejecutivo federal también mencionó que algunos de los actores que impulsan las protestas podrían tener vínculos con partidos políticos.

Hay personas con vínculos a partidos políticos participando en las movilizaciones. EFE/Mario Guzmán

“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando; si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”, declaró.

No obstante, reconoció que hay grupos inconformes, aunque los calificó como minoritarios.

Asimismo, indicó que algunas exigencias —como modificar tratados comerciales para restringir importaciones— requieren procesos complejos y la intervención de otras dependencias.

Red carretera en México, eje clave afectado por bloqueos

Las movilizaciones impactan una red carretera que, de acuerdo con datos oficiales, supera los 178 mil kilómetros de extensión en todo el país, lo que la convierte en una infraestructura fundamental para la actividad económica.

Al menos 11 bloqueos carreteros se registran en distintos puntos del país. EFE/ Luis Torres

Entre las vialidades más relevantes destaca la Carretera Federal 180, conocida como la Carretera del Golfo, considerada la más larga de México con más de 2 mil kilómetros de recorrido.

En este contexto, el gobierno federal reiteró su disposición al diálogo con transportistas y productores, al tiempo que insistió en evitar bloqueos que interrumpan la circulación en estas rutas estratégicas.