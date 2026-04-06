Revelan que “La Oficina” tendrá segunda temporada ante su arrollador éxito en México

La serie 'La Oficina' logró un éxito inmediato en Prime Video México tras el estreno de su primera temporada el 13 de marzo. - (Instagram aquelsantini)

El humor local desempeñó un papel central en la recepción de La Oficina, posicionando a la serie como una de las producciones más comentadas tras su estreno en el catálogo digital. La respuesta del público mexicano fue inmediata, consolidando la popularidad de la propuesta y asegurando que permaneciera en la conversación.

Tras el anuncio de esta adaptación, la curiosidad creció debido tanto al peso del legado de su versión original como a las expectativas por su reinterpretación en el contexto nacional. Las dudas iniciales sobre las adaptaciones de series extranjeras en entornos culturales distintos quedaron en segundo plano frente al interés generado.

El éxito de la primera temporada transformó el panorama para la serie. La conexión lograda con la audiencia mexicana no solo garantizó continuidad, sino que demostró que una producción puede superar las reservas habituales cuando logra resonar de manera auténtica con su público.

Éxito inmediato que rompió expectativas

La versión mexicana de 'La Oficina', ambientada en Aguascalientes, fusiona humor local y situaciones cotidianas para captar al público. - (Amazon)

La producción, a cargo de Amazon MGM Studios y Máquina Vega, contó con la dirección de Gaz Alazraki, conocido por su trabajo en Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, aportando solidez a la propuesta creativa de la serie. La trama se desarrolla en Aguascalientes y gira en torno a los empleados de Jabones Olimpo, encabezados por un gerente regional interpretado por Fernando Bonilla, mientras la narrativa alterna entre situaciones cotidianas y un humor incómodo.

Según la revista Variety, Prime Video renovó la serie tras el impacto generado por su primera temporada, estrenada el 13 de marzo, lo que confirmó la recepción positiva entre la audiencia. Este respaldo marcó un nuevo impulso para la producción dentro del catálogo digital.

La ambientación mexicana y el enfoque en dinámicas laborales locales permitieron que la adaptación conectara con el público, quienes respondieron al equilibrio entre comedia y realismo en cada episodio.

La clave del fenómeno: humor local y nuevas caras

El elenco de 'La Oficina' México destaca por la presencia de actores poco conocidos, aportando frescura y autenticidad a la serie. - (Amazon)

Uno de los elementos más destacados fue la elección de un elenco con actores poco conocidos. Esta decisión permitió construir personajes frescos y cercanos al público.

Según explicó Javiera Balmaceda, responsable de contenidos originales para Latinoamérica, “la comedia es un elemento clave en la estrategia de contenidos”, lo que refuerza la apuesta por historias que conecten con la identidad regional.

Por su parte, el showrunner Marcos Bucay adelantó el rumbo de la serie con una declaración directa: “la segunda temporada profundizará en los personajes y el humor de oficina que agradó a la audiencia”, mencionaron en declaraciones para la revista.

Una historia que repite formula con esencia mexicana

El rodaje de la próxima entrega continuará en el Estado de México, apostando por situaciones más absurdas y consolidando el éxito del streaming nacional. - (Instagram elenadelrioo)

A lo largo de los episodios, los personajes atraviesan situaciones cotidianas que reflejan tanto las aspiraciones como las frustraciones de quienes trabajan en espacios compartidos.

Las relaciones entre colegas, los malentendidos y la búsqueda de reconocimiento dentro de la empresa se convierten en el motor de la narrativa, mostrando una versión local de la comedia de oficina.

Esta adaptación destaca por su capacidad de conectar con la audiencia mexicana a través de guiños culturales y referencias propias del contexto nacional, sin perder la esencia del formato original. La ambientación, el lenguaje y el estilo de humor permiten que la historia resulte cercana, renovando la premisa clásica desde una perspectiva auténticamente local.