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Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

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Miguel Rojas y Berenice Giles
El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia.(FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El primer aniversario de la muerte de Miguel Rojas y Berenice Giles, ambos fotoperiodistas, reunió a familiares, amigos y colegas frente al Parque Bicentenario en Ciudad de México. El colectivo Hoy Somos Todo Por Miguel organizó un “anticoncierto” para exigir respuestas tras el fallecimiento de los jóvenes, provocado por la caída de una estructura metálica en el Festival Axe Ceremonia 2025. La demanda principal fue clara: las familias piden justicia y rechazan acuerdos económicos con las empresas responsables.

Durante la concentración, el padre de Miguel Rojas se dirigió a los presentes y compartió la dimensión de la pérdida sufrida: “Hace un año, mi hijo salió y no regresó. Eso es algo que ningún padre debería de vivir, sin embargo aquí estamos. Lo más difícil de este año ha sido su ausencia, llegar a casa y no verlo entrar, no escucharlo, no compartir lo cotidiano, ese vacío no se llena. Pero yo quiero ser muy claro, lo que pasó no fue un accidente fue el resultado de una cadena de decisiones, de omisiones, de errores que nunca debieron ocurrir y esas decisiones tienen responsables. Lo que más me duele de este proceso, es lo lento que va. Era periodista y murió trabajando, eso debería sacudir a todo el país”.

Miguel Rojas
CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2026.- A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El colectivo, conformado por allegados de Miguel Hernández, leyó un manifiesto en el que reiteró la exigencia de esclarecer los hechos y apuntar a los responsables directos y jerárquicos. La familia recordó que, tras el accidente, un grupo de abogados se acercó con la propuesta de negociar una compensación económica rápida. Ambas familias rechazaron esa vía, priorizando la verdad y la búsqueda de justicia, a pesar de la presión y el desgaste emocional provocado por enfrentarse a grandes empresas de la industria musical.

Durante el anticoncierto del 5 de abril, la madre de Miguel Rojas, Graciela, también tomó la palabra: “Soy Graciela, soy la mamá de Miguel, no soy abogada, no soy activista, soy mamá. Hace un año me arrebataron a mi hijo. Estaba haciendo lo que amaba, cumpliendo su labor como periodista, y yo me pregunto, esto es lo que vale la vida de un hijo en este país. ¿Esto es lo que vale la vida de un periodista? En México parece que sí, la vida se vuelve negociable”.

El acto cerró con exigencias de mejores condiciones laborales para los periodistas musicales y mayor seguridad para los asistentes a eventos masivos y de entretenimiento.

Miguel Rojas
Las familias rechazaron acuerdos económicos propuestos por abogados y optaron por buscar la verdad sobre las condiciones que llevaron a la muerte de los fotógrafos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por otro lado, Diana Rojas, hermana mayor de Miguel, relató en una entrevista para Nmás que la Fiscalía de la Ciudad de México inicialmente solo señaló como responsables a los trabajadores que instalaron las grúas, eximiendo de culpa a los mandos superiores. Más adelante, la defensa legal de las familias logró que se imputara también a otros implicados, sumando un total de once personas señaladas.

“Descubro que hay una cadena de negligencias, errores humanos que se pudieron evitar, un desconocimiento total acerca de qué hacer en casos de este tipo. Había personas que firmaron porque hicieron el protocolo de seguridad y no estuvieron en el evento. Siempre una prioridad ante las ganancias económicas. De que a pesar de que fue mediático, que todos tenían los ojos en el caso, se estaba mintiendo de una manera descarada”, expresó.

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