Localizan nueve fosas con más de 30 restos humanos en Sonora durante jornadas de búsqueda

El colectivo Buscando a Jonás informó que algunos elementos se encontraban sobre la superficie. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron la localización de nueve fosas clandestinas con más de 30 restos humanos en el municipio de Sonoyta, Sonora, como resultado de jornadas realizadas entre marzo y abril (durante este fin de semana) en el noroeste del estado.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo Buscando a Jonás, con sede en Puerto Peñasco, los trabajos de rastreo se llevaron a cabo en distintos puntos de la región, caracterizada por condiciones de inseguridad y dificultades de comunicación.

Las labores se desarrollaron los días 11, 12 y 13 de marzo, así como el 3 y 4 de abril. Durante esos recorridos, los integrantes del colectivo identificaron nueve sitios de inhumación clandestina que contenían más de 30 osamentas, entre restos completos y fragmentados. Algunos de los hallazgos se encontraban expuestos en superficie, sin necesidad de excavaciones.

En el área también fueron localizados diversos objetos personales, entre ellos prendas de vestir, tarjetas, anillos y una dentadura con brackets. Estos indicios podrían ser relevantes para los procesos de identificación que lleven a cabo las autoridades correspondientes.

Sin acompañamiento oficial

El colectivo señaló que las búsquedas se han realizado, en su mayoría, sin acompañamiento de corporaciones de seguridad durante los recorridos. Indicó que la presencia de autoridades suele registrarse una vez confirmados los hallazgos, lo que obliga a los buscadores a operar inicialmente por cuenta propia.

El colectivo denunció que las autoridades se hacen presentes una vez que ya fueron reportados los hallazgos. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)

Asimismo, expusieron que las condiciones del terreno incluyen zonas sin cobertura de telefonía móvil, lo que complica la comunicación inmediata. En esos casos, los integrantes deben retirarse del lugar o desplazarse a puntos con señal para reportar los descubrimientos.

En un posicionamiento difundido junto con los resultados de las jornadas, los colectivos agradecieron la cobertura de medios locales que han acompañado las actividades en campo, lo que, señalaron, contribuye a visibilizar los hallazgos.

También reiteraron el llamado a familiares de personas desaparecidas para que acudan ante las autoridades y proporcionen muestras genéticas, con el fin de facilitar la identificación de los restos localizados.

Los colectivos subrayaron que cada objeto recuperado puede aportar información relevante en los procesos forenses y reiteraron su intención de continuar con las labores de búsqueda en la región.