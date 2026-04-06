México

Localizan nueve fosas con más de 30 restos humanos en Sonora durante jornadas de búsqueda

Colectivos denunciaron ausencia de acompañamiento oficial durante sus recorridos; reportaron hallazgo de restos completos y fragmentados

Guardar
El colectivo Buscando a Jonás informó que algunos elementos se encontraban sobre la superficie. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)
El colectivo Buscando a Jonás informó que algunos elementos se encontraban sobre la superficie. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron la localización de nueve fosas clandestinas con más de 30 restos humanos en el municipio de Sonoyta, Sonora, como resultado de jornadas realizadas entre marzo y abril (durante este fin de semana) en el noroeste del estado.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo Buscando a Jonás, con sede en Puerto Peñasco, los trabajos de rastreo se llevaron a cabo en distintos puntos de la región, caracterizada por condiciones de inseguridad y dificultades de comunicación.

Las labores se desarrollaron los días 11, 12 y 13 de marzo, así como el 3 y 4 de abril. Durante esos recorridos, los integrantes del colectivo identificaron nueve sitios de inhumación clandestina que contenían más de 30 osamentas, entre restos completos y fragmentados. Algunos de los hallazgos se encontraban expuestos en superficie, sin necesidad de excavaciones.

En el área también fueron localizados diversos objetos personales, entre ellos prendas de vestir, tarjetas, anillos y una dentadura con brackets. Estos indicios podrían ser relevantes para los procesos de identificación que lleven a cabo las autoridades correspondientes.

Sin acompañamiento oficial

El colectivo señaló que las búsquedas se han realizado, en su mayoría, sin acompañamiento de corporaciones de seguridad durante los recorridos. Indicó que la presencia de autoridades suele registrarse una vez confirmados los hallazgos, lo que obliga a los buscadores a operar inicialmente por cuenta propia.

El colectivo denunció que las autoridades se hacen presentes una vez que ya fueron reportados los hallazgos. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)
El colectivo denunció que las autoridades se hacen presentes una vez que ya fueron reportados los hallazgos. (Crédito: facebook | Buscando a Jonás)

Asimismo, expusieron que las condiciones del terreno incluyen zonas sin cobertura de telefonía móvil, lo que complica la comunicación inmediata. En esos casos, los integrantes deben retirarse del lugar o desplazarse a puntos con señal para reportar los descubrimientos.

En un posicionamiento difundido junto con los resultados de las jornadas, los colectivos agradecieron la cobertura de medios locales que han acompañado las actividades en campo, lo que, señalaron, contribuye a visibilizar los hallazgos.

También reiteraron el llamado a familiares de personas desaparecidas para que acudan ante las autoridades y proporcionen muestras genéticas, con el fin de facilitar la identificación de los restos localizados.

Los colectivos subrayaron que cada objeto recuperado puede aportar información relevante en los procesos forenses y reiteraron su intención de continuar con las labores de búsqueda en la región.

Temas Relacionados

SonoraSonoytaFosasmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de abril

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Dónde y a qué hora ver en México hoy la misión Artemis II cuando la nave Orion alcance el punto más cercano a la Luna

Este lunes 6 de marzo se realizará el esperado sobrevuelo con una tripulación humana al entorno lunar por primera vez desde 1972

Dónde y a qué hora ver en México hoy la misión Artemis II cuando la nave Orion alcance el punto más cercano a la Luna

Automovilista atropella a familias afuera de hospital del IMSS en Tecámac: hay 4 muertos y siete heridos

Un conductor arrolló a varias personas que se encontraban afuera de un hospital en Tecámac, Estado de México, dejando un saldo fatal y múltiples lesionados

Automovilista atropella a familias afuera de hospital del IMSS en Tecámac: hay 4 muertos y siete heridos

¿La princesa Hisako de Japón en Nuevo León? Samuel García la invita al partido mil de la FIFA

El gobernador de Nuevo León viajó a Tokio para extender la invitación personalmente en el Palacio de Akasaka

¿La princesa Hisako de Japón en Nuevo León? Samuel García la invita al partido mil de la FIFA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: detienen en Quintana Roo a “Milo”, presunto operador criminal con orden de extradición

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Christian Nodal tendrá un reality show sobre su vida? Esto dijo el cantante

¿Christian Nodal tendrá un reality show sobre su vida? Esto dijo el cantante

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

DEPORTES

Efraín Juárez habla sobre la actuación de Pumas frente a Chivas: “Mucha gente nos daba por muertos y aquí seguimos”

Efraín Juárez habla sobre la actuación de Pumas frente a Chivas: “Mucha gente nos daba por muertos y aquí seguimos”

Álvaro Morales se despide de la Kings League tras perder su primer partido con Peluche Caligari: “Me disculpo con la afición”

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”