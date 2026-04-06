Galletas caseras de zanahoria y avena, alternativa saludable para cenar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo que tienen los postres caseros que nos transporta directo a la cocina de la infancia: el aroma cálido de galletas recién horneadas, el crujir suave entre los dedos y ese dulzor natural que sólo brinda la zanahoria combinada con avena.

Ideal para quienes buscan un bocado dulce, pero nutritivo, estas galletas se volvieron un clásico en familias que priorizan lo saludable sin perder el sabor.

Las galletas de zanahoria y avena suelen aparecer en la mesa de mate, en la vianda escolar o como tentempié antes de salir a entrenar.

Su origen no es específicamente argentino, pero se adaptó perfectamente a la despensa local y al gusto por las recetas prácticas, ricas y accesibles. Son una gran opción para aprovechar zanahorias frescas y sumar fibra en el día.

Receta de galletas de zanahoria y avena

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de unas galletas tiernas y ligeramente crocantes, elaboradas a base de zanahoria rallada, avena arrollada y un toque de azúcar o endulzante. No llevan ingredientes raros: la clave está en combinar lo fresco de la verdura con la textura inconfundible de la avena. Ideales para chicos y grandes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 zanahorias medianas (ralladas) 120 gr de avena arrollada 100 gr de harina común 1 huevo 80 gr de azúcar rubia 60 ml de aceite neutro (girasol o maíz) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal Opcional: 40 gr de nueces picadas o pasas de uva

Cómo hacer galletas de zanahoria y avena, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado) y forrar una placa con papel manteca. En un bol grande, mezclar la zanahoria rallada y la avena arrollada. Incorporar el huevo, el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Mezclar bien hasta que quede homogéneo. Agregar la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Integrar todo. Si usás nueces o pasas, sumalas en este paso. Con una cuchara, tomar porciones de masa y disponerlas sobre la placa, dejando espacio entre cada una. Aplastar suavemente para dar forma de galleta. Hornear durante 18-20 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes (no sobrecocinar para que no queden secas). Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla (esto ayuda a que queden con base crocante).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 18 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 75 kcal

Grasas: 3,2 gr

Carbohidratos: 10,5 gr

Proteínas: 1,6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden congelar hasta 2 meses. Para recuperar textura, calentar 5 minutos en horno bajo antes de consumir.