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Dónde y a qué hora ver en México hoy la misión Artemis II cuando la nave Orion alcance el punto más cercano a la Luna

Este lunes 6 de marzo se realizará el esperado sobrevuelo con una tripulación humana al entorno lunar por primera vez desde 1972

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Dónde y a qué hora ver en México hoy la misión Artemis II cuando la nave Orion alcance el punto más cercano a la Luna (NASA)
Dónde y a qué hora ver en México hoy la misión Artemis II cuando la nave Orion alcance el punto más cercano a la Luna (NASA)

La misión Artemis II realizará hoy el esperado sobrevuelo lunar, un evento que podrá verse en México en una transmisión en vivo.

Este momento marca un regreso histórico de una tripulación humana al entorno lunar por primera vez desde 1972.

Dónde y a qué hora ver la transmisión del sobrevuelo lunar

Netflix y la NASA confirmaron que la cobertura en vivo del sobrevuelo de la nave Orion iniciará este lunes 6 de abril a las 14:00 horas en México. La señal que ofrecerá la plataforma será la oficial de la agencia espacial estadounidense, adaptada para streaming global gracias a un acuerdo reciente con NASA+.

El evento estará disponible para suscriptores de Netflix y para el público general en los canales oficiales de la NASA, lo que amplía el alcance del avance científico y tecnológico. Esta será una de las primeras grandes transmisiones conjuntas entre la agencia y la plataforma, con el objetivo de acercar eventos espaciales a una audiencia internacional.

Los protagonistas de Artemis II y su misión

La misión Artemis II partió el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, impulsada por el poderoso cohete Space Launch System (SLS). A bordo de la nave Orion viajan cuatro astronautas:

  • Reid Wiseman (comandante)
  • Victor Glover (piloto)
  • Christina Koch (especialista de misión)
  • Jeremy Hansen (especialista de misión)
Vista parcial de una nave espacial blanca y oscura contra el fondo negro del espacio, con una curva azul y blanca de la Tierra en la parte superior derecha
La nave Orion realizó exitosamente la maniobra de inyección translunar, alineándose en una trayectoria irreversible hacia la órbita lunar. (NASA)

El objetivo es realizar un vuelo tripulado alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, en lo que representa el primer viaje humano al entorno lunar en más de cinco décadas.

La misión busca validar los sistemas que permitirán, en el futuro, un alunizaje y la exploración más prolongada del satélite natural.

Etapas críticas del sobrevuelo lunar

La nave Orion ingresó en la esfera de influencia gravitacional lunar este domingo, superando las fuerzas terrestres sobre la cápsula. La NASA confirmó que este paso se produjo cuatro días, seis horas y dos minutos después del lanzamiento. Según un narrador del centro de control en Houston, “las fuerzas gravitatorias de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orion que sobre la Tierra”.

Durante el sobrevuelo, la nave alcanzará su punto más cercano a la superficie lunar y ejecutará una maniobra de asistencia gravitatoria. Este procedimiento permitirá redirigir la trayectoria de retorno hacia la Tierra sin requerir propulsión adicional, lo que representa un avance en eficiencia y seguridad.

El momento más delicado ocurrirá cuando Orion pase por la cara oculta de la Luna, donde permanecerá hasta 50 minutos fuera de contacto por radio con el centro de control. Este lapso servirá como prueba fundamental para los sistemas de navegación y comunicación, validando tecnologías clave para futuras misiones hacia la Luna y Marte.

Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. EFE/ NASA
Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. EFE/ NASA

Qué se podrá ver en la transmisión

La cobertura en vivo mostrará imágenes inéditas de la superficie lunar, tomadas por los propios astronautas. La NASA anticipó que la tripulación registrará observaciones y comentarios mientras documentan fenómenos como el desplazamiento del polvo lunar y la dinámica de sombras en regiones poco exploradas.

Durante esta fase, la nave alcanzará la mayor distancia que los humanos hayan recorrido en el espacio desde la era Apolo. “Ahora estamos cayendo hacia la Luna en lugar de alejarnos de la Tierra. Es un hito asombroso”, declaró Christina Koch, especialista de misión, en comunicación recogida por CNN.

Las imágenes y videos capturados serán posteriormente analizados por equipos de la NASA y de instituciones asociadas, que buscarán comparar las observaciones humanas directas con los datos obtenidos por sondas automáticas y telescopios terrestres.

Claves para seguir el sobrevuelo lunar de Artemis II

  • Transmisión en México: Desde las 14:00 horas, lunes 6 de abril, a través de Netflix y NASA+.
  • Evento principal: Sobrevuelo de la nave Orion en el punto más cercano a la Luna, con maniobra de asistencia gravitatoria.
  • Periodo sin comunicación: Hasta 50 minutos mientras la nave cruza la cara oculta lunar.
  • Imágenes y datos: Señal oficial de la NASA con adaptación para streaming, acceso a comentarios de la tripulación y visualización directa del entorno lunar.

La misión Artemis II marca el regreso de astronautas al entorno lunar y el inicio de una nueva era en la exploración espacial, impulsada por una mayor presencia en plataformas digitales y la participación de audiencias globales.

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