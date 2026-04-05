México

Vivienda Bienestar 2026: quiénes pueden recibir hasta 600 mil pesos y cómo hacer el registro hoy

El programa mantiene abierto su prerregistro y está dirigido a personas de 18 a 64 años interesadas

Guardar
El programa mantiene abierto su prerregistro y está dirigido a personas de 18 a 64 años interesadas
El programa mantiene abierto su prerregistro y está dirigido a personas de 18 a 64 años interesadas

En medio del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de México mantiene activo el registro al programa Vivienda para el Bienestar 2026, una iniciativa que ha generado alto interés debido a la posibilidad de acceder a un apoyo habitacional valuado hasta en 600 mil pesos.

Este programa, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), está enfocado en atender a personas que no cuentan con acceso a créditos tradicionales, ofreciendo alternativas para adquirir una vivienda nueva mediante esquemas de desarrollo social.

Es importante precisar que el registro disponible en abril corresponde a un prerregistro, es decir, una fase inicial donde los interesados manifiestan su intención de participar. La asignación del apoyo dependerá de convocatorias posteriores, así como de la disponibilidad de proyectos en cada región.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Vivienda Bienestar?

El programa está dirigido a:

  • Hombres y mujeres de entre 18 y 64 años
  • Personas sin acceso a financiamiento hipotecario tradicional
  • Ciudadanos interesados en mejorar su situación habitacional

Entre los datos básicos solicitados para el registro se encuentran la CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y domicilio actual.

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene abierto su pre-registro en línea para personas de 18 a 64 años que buscan acceder a una vivienda mediante proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene abierto su pre-registro en línea para personas de 18 a 64 años que buscan acceder a una vivienda mediante proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Cómo registrarse paso a paso en abril 2026

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial de la Comisión Nacional de Vivienda. Estos son los pasos:

1. Acceder al sitio oficial

Ingresa a la plataforma digital de Conavi desde un navegador seguro.

2. Capturar tus datos personales

Llena el formulario con información como CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico y número telefónico.

3. Proporcionar datos de vivienda

Incluye información sobre tu domicilio actual y condiciones habitacionales.

4. Revisar la información

Antes de enviar la solicitud, verifica que todos los datos sean correctos.

5. Enviar el prerregistro

Una vez completado el formulario, envía tu información.

6. Guardar tu folio

Recibirás un número de registro que te permitirá dar seguimiento a tu solicitud.

¿Qué sigue después del registro?

Tras completar el pre-registro, los aspirantes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la Comisión Nacional de Vivienda, donde se publicarán:

  • Convocatorias formales
  • Fechas de inscripción presencial
  • Requisitos adicionales
  • Municipios seleccionados para proyectos de vivienda

La autoridad utilizará la información recabada para definir zonas prioritarias y planificar la construcción de viviendas.

Qué incluye realmente el apoyo de 600 mil pesos

Aunque se ha popularizado como un “apoyo de 600 mil pesos”, en la práctica se trata de un esquema que contempla:

  • Construcción o asignación de vivienda
  • Desarrollo de proyectos habitacionales en zonas específicas
  • Apoyo indirecto, no entrega de dinero en efectivo

Esto significa que el beneficio no se deposita directamente, sino que se materializa en el acceso a una vivienda dentro de los programas sociales.

Comisión Nacional de Vivienda alerta fraude (CONAVI/FB)
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene abierto su pre-registro en línea para personas de 18 a 64 años que buscan acceder a una vivienda mediante proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Recomendaciones para completar el trámite

Para evitar contratiempos, se recomienda:

  • Tener a la mano tu CURP y datos personales correctos
  • Usar un correo electrónico activo
  • Guardar el folio de registro
  • Evitar intermediarios o gestores externos

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México para reducir el rezago habitacional y ampliar el acceso a vivienda digna. Con el registro aún abierto en abril de 2026, representa una oportunidad para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida mediante alternativas fuera del sistema financiero tradicional.

Temas Relacionados

Vivienda para el BienestarConaviSemana SantaCURPmexico-noticias

Más Noticias

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron cuándo volverá a abrir sus puertas este recinto para las actividades de Semana Santa

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Las tres personas fueron capturada en la alcaldía Gustavo A. Madero

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

Por qué “El Chapo Isidro” podría tomar el control de los negocios de la facción fundada por “El Mayo”, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx