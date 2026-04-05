Vivienda Bienestar 2026: quiénes pueden recibir hasta 600 mil pesos y cómo hacer el registro hoy

El programa mantiene abierto su prerregistro y está dirigido a personas de 18 a 64 años interesadas

En medio del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de México mantiene activo el registro al programa Vivienda para el Bienestar 2026, una iniciativa que ha generado alto interés debido a la posibilidad de acceder a un apoyo habitacional valuado hasta en 600 mil pesos.

Este programa, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), está enfocado en atender a personas que no cuentan con acceso a créditos tradicionales, ofreciendo alternativas para adquirir una vivienda nueva mediante esquemas de desarrollo social.

Es importante precisar que el registro disponible en abril corresponde a un prerregistro, es decir, una fase inicial donde los interesados manifiestan su intención de participar. La asignación del apoyo dependerá de convocatorias posteriores, así como de la disponibilidad de proyectos en cada región.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Vivienda Bienestar?

El programa está dirigido a:

Hombres y mujeres de entre 18 y 64 años

Personas sin acceso a financiamiento hipotecario tradicional

Ciudadanos interesados en mejorar su situación habitacional

Entre los datos básicos solicitados para el registro se encuentran la CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y domicilio actual.

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene abierto su pre-registro en línea para personas de 18 a 64 años que buscan acceder a una vivienda mediante proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Cómo registrarse paso a paso en abril 2026

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial de la Comisión Nacional de Vivienda. Estos son los pasos:

1. Acceder al sitio oficial

Ingresa a la plataforma digital de Conavi desde un navegador seguro.

2. Capturar tus datos personales

Llena el formulario con información como CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico y número telefónico.

3. Proporcionar datos de vivienda

Incluye información sobre tu domicilio actual y condiciones habitacionales.

4. Revisar la información

Antes de enviar la solicitud, verifica que todos los datos sean correctos.

5. Enviar el prerregistro

Una vez completado el formulario, envía tu información.

6. Guardar tu folio

Recibirás un número de registro que te permitirá dar seguimiento a tu solicitud.

¿Qué sigue después del registro?

Tras completar el pre-registro, los aspirantes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la Comisión Nacional de Vivienda, donde se publicarán:

Convocatorias formales

Fechas de inscripción presencial

Requisitos adicionales

Municipios seleccionados para proyectos de vivienda

La autoridad utilizará la información recabada para definir zonas prioritarias y planificar la construcción de viviendas.

Qué incluye realmente el apoyo de 600 mil pesos

Aunque se ha popularizado como un “apoyo de 600 mil pesos”, en la práctica se trata de un esquema que contempla:

Construcción o asignación de vivienda

Desarrollo de proyectos habitacionales en zonas específicas

Apoyo indirecto, no entrega de dinero en efectivo

Esto significa que el beneficio no se deposita directamente, sino que se materializa en el acceso a una vivienda dentro de los programas sociales.

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 mantiene abierto su pre-registro en línea para personas de 18 a 64 años que buscan acceder a una vivienda mediante proyectos impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Recomendaciones para completar el trámite

Para evitar contratiempos, se recomienda:

Tener a la mano tu CURP y datos personales correctos

Usar un correo electrónico activo

Guardar el folio de registro

Evitar intermediarios o gestores externos

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México para reducir el rezago habitacional y ampliar el acceso a vivienda digna. Con el registro aún abierto en abril de 2026, representa una oportunidad para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida mediante alternativas fuera del sistema financiero tradicional.