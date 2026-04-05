Rescatan a bañista en riesgo de ahogarse en playa de San Felipe, Baja California | VIDEO

La persona fue trasladada a un centro de salud local y se reporta fuera de peligro. (Crédito: Secretaría de Marina)

Una persona fue rescatada en playa El Malecón, en San Felipe, Baja California, luego de presentar dificultades para salir del mar. El hecho se registró durante recorridos de vigilancia realizados en la zona costera la tarde de este sábado.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se detectó cuando personal en labores de supervisión observó que una persona tenía problemas para mantenerse a flote y regresar a la orilla. Ante esta situación, se inició una intervención para ponerla a salvo.

Los elementos de vigilancia y seguridad lograron sacar a la persona del agua y trasladarla a un punto seguro en la playa. Posteriormente, recibió atención médica en el lugar, con apoyo de brigadas de rescate locales.

Tras la valoración inicial, fue llevada a un centro de salud de la localidad, donde fue reportada en condición estable.

La persona presentó problemas para mantenerse a flote y regresar a la orilla. Personal de la Marina y servicios de salud locales intervinieron para ponerla a salvo. (Crédito: Secretaría de Marina)

El rescate se produjo en el marco de la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, implementada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en la que se intensifican los recorridos en zonas de playa para atender posibles emergencias.

Las autoridades mantienen presencia en puntos turísticos de la región con el objetivo de responder a incidentes relacionados con actividades recreativas en el mar, donde factores como corrientes, oleaje o cansancio pueden generar situaciones de riesgo para los visitantes.

Alta concentración de turistas

Desde el 27 de marzo, la Secretaría de Marina desplegó este operativo vacacional en playas con alta concentración de turistas, con acciones de vigilancia, rescate y atención médica que se mantendrán hasta el 12 de abril.

La persona fue sacada del agua, atendida por rescatistas y trasladada a un centro de salud en condición estable. El rescate se llevó a cabo en playa de San Felipe, Baja California. (Crédito: Semar)

El dispositivo contempla el despliegue de 2 mil 854 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales y personal civil. Para las labores operativas se utilizan 314 unidades: 18 buques destinados a vigilancia marítima, 130 embarcaciones menores para auxilio en el mar, siete aeronaves y 159 unidades terrestres.

El operativo se apoya en 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, de las cuales 11 se ubican en el Golfo de México y 23 en el Pacífico. Estas instalaciones concentran personal especializado para responder a emergencias en zonas costeras y mar abierto.