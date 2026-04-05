Clima en CDMX hoy domingo 5 de abril: Domingo de Pascua con ambiente cálido, se prevén fuertes lluvias y actividad eléctrica hacia la tarde

El clima en la Ciudad de México para este domingo 5 de abril de 2026, Domingo de Pascua, estará marcado por un contraste de temperaturas y condiciones variables, ya que se espera un ambiente cálido por la tarde, pero con lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Desde la mañana, la capital amanece con un ambiente fresco y cielo medio nublado a nublado, condiciones que cambiarán conforme avance el día.

¿Cómo evolucionará el clima en CDMX este domingo?

El reporte oficial señala que, después del mediodía, se prevé un incremento en la nubosidad, lo que dará paso a un ambiente cálido, pero también a condiciones para precipitaciones intensas.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían presentarse en forma de chubascos y tormentas, acompañadas de:

Actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 45 km/h

Estas condiciones estarán asociadas a vientos de componente norte de 10 a 25 km/h, que podrían intensificarse durante las tormentas.

Lluvias fuertes por la tarde y noche

El pronóstico de tiempo severo indica que las lluvias más intensas se concentrarán en las zonas del sur y poniente de la CDMX, principalmente entre las 18:00 y 22:00 horas.

Se prevé una acumulación de lluvia de entre 15 y 29 mm, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

Temperaturas en CDMX hoy

Las temperaturas en la Ciudad de México tendrán una variación moderada a lo largo del día:

Temperatura máxima: 24 °C

Temperatura mínima: 13 °C

El punto más cálido se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, mientras que durante la madrugada del lunes se espera un descenso térmico.

Calidad del aire este domingo

En cuanto al Índice de Aire y Salud, la Secretaría del Medio Ambiente reporta que la calidad del aire es buena, con presencia de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, CO, PM10 y PM2.5, pero dentro de parámetros aceptables.

Esto permite realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Estado del volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica. En caso de emisiones, la pluma de ceniza se dirigiría hacia el sur-sureste, sin impacto directo previsto en la capital.

Recomendaciones para este domingo

Llevar paraguas o impermeable ante las lluvias fuertes vespertinas

Evitar zonas con encharcamientos o riesgo de inundación

Tomar precauciones ante tormentas eléctricas y granizo

Mantenerse informado a través de canales oficiales

El clima en CDMX hoy domingo estará marcado por condiciones cambiantes, por lo que se recomienda planificar actividades con anticipación y estar atentos a los avisos de las autoridades durante este Domingo de Pascua.