México

El mes de abril de 2026 ofrece amplia variedad de fenómenos astronómicos

Instituciones subrayan la importancia de estos eventos, diversos objetos celestes se reunirán en noches consecutivas

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Imagen nocturna de seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) alineados en el cielo estrellado sobre un cuerpo de agua y luces urbanas.
Abril está cargado de muchos eventos astronómicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante abril de 2026, el cielo nocturno ofrecerá una agenda cargada de fenómenos astronómicos que incluyen fases lunares, conjunciones planetarias y lluvias de meteoros.

Datos divulgados por el Instituto Nacional de Astrofísica, óptica y Electrónica (INAOE), estos eventos permiten a personas de distintos lugares observar espectáculos naturales sin necesidad de instrumentos sofisticados.

El mes arranca con la Luna llena y múltiples alineaciones que prometen captar la atención de aficionados y expertos.

Fases lunares y alineaciones destacadas

La Luna será protagonista en varias fechas. Desde el 2 de abril se presentó la Luna llena, seguida de conjunciones con planetas como Mercurio el día 15, Marte el 16, Saturno el 17 y Júpiter el 22.

Estas configuraciones permiten apreciar la cercanía aparente entre la Luna y los planetas en el cielo nocturno, un fenómeno observable a simple vista.

El Universum Museo de la UNAM añade que el 18 se espera la conjunción de la Luna con el cúmulo estelar M45, conocido como las Pléyades.

Además, el 3 de abril Mercurio estará en dicotomía, mostrando la mitad de su disco iluminado. El 6, el sistema estelar doble Mizar y Alcor se ubicará en una posición favorable para la observación de dicho fenomeno.

El 2 de abril hubo luna llena. Diego Radamés / Europa Press 30 AGOSTO 2023;SUPERLUNA;LUNA;LLENA;AZUL;ASTRONOMÍA;FENÓMENO;CIELO 30/8/2023
El 2 de abril hubo luna llena. Diego Radamés / Europa Press 30 AGOSTO 2023;SUPERLUNA;LUNA;LLENA;AZUL;ASTRONOMÍA;FENÓMENO;CIELO 30/8/2023

Lluvias de meteoros, cometas y recomendaciones para la observación

El 22 de abril ocurrirá el máximo de la lluvia de meteoros Líridas, que, según el INAOE, podría alcanzar una tasa de hasta 18 meteoros por hora.

Este evento es uno de los puntos altos del calendario astronómico del mes y suele ser visible desde sitios alejados de la contaminación lumínica.

El calendario también señala la cercanía de cometas como el C/2026 A1 (MAPS) y el C/2025 R3 (PanSTARRS) en fechas como el 4, 6, 19 y 26 de abril.

Adicionalmente, la ocultación lunar de estrellas y cúmulos, como Antares el 6 y las Pléyades el 19, además de la presencia de asteroides como Makemake y Haumea en oposición.

Para quienes desean aprovechar estos fenómenos, el Instituto Nacional Geográfico recomienda buscar lugares con cielos oscuros y despejados, evitar el uso de instrumentos ópticos durante las lluvias de meteoros, y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 15 minutos.

El calendario astronómico de abril 2026, divulgado por el INAOE, confirma que el mes será uno de los más activos para la observación celeste, con eventos que permiten acercar la astronomía a todo tipo de público, tanto en áreas urbanas como rurales.

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