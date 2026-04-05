México

Data Buen Gobierno: plataforma de información pública suma 104 mil registros

Cualquier persona puede consultar información pública sobre el gobierno federal en la plataforma sin conocimientos técnicos previos

Guardar
La sección 'México' concentra la mayor atención en la plataforma con información agrupada y visualizada mediante gráficas descriptivas. | (Crédito: Infobae México)
La sección 'México' concentra la mayor atención en la plataforma con información agrupada y visualizada mediante gráficas descriptivas. | (Crédito: Infobae México)

La plataforma Data Buen Gobierno ha acumulado más de 104 mil usuarios y 207 mil visitas entre el 6 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este sistema, según el gobierno de México, permite que cualquier persona acceda y explore información pública sobre el funcionamiento del gobierno federal, sin que sea necesario poseer conocimientos especializados en estadística o tecnología.

El interés del público se ha concentrado particularmente en la sección “México”. En esta sección se presentan datos agrupados a nivel federal y a los que se puede acceder de manera interactiva, según el comunicado difundido este domingo 5 de abril de 2026 por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Otra sección destacada es el Constructor de Datos, que ofrece funciones interactivas para analizar y generar información independiente.

Para incrementar su alcance, la dependencia ha llevado a cabo acciones dirigidas a servidores públicos estatales y a la comunidad estudiantil y docente de instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGTEI) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

La iniciativa busca facilitar la participación y vigilancia ciudadana, promoviendo la toma de decisiones informadas y contribuyendo a generar confianza en las instituciones.

¿Qué información se puede consultar y cómo hacerlo?

En la plataforma Data Buen Gobierno, a la que puedes ingresar a través del link: data.buengobierno.gob.mx/databuengobierno, ahí se encuentra información sobre cada una de las 32 entidades federativas, en las que se muestran ocho ejes: anticorrupción, empleo, seguridad, educación, salud, bienestar, finanzas y población, donde se detalla la cifra de apoyos del Bienestar administrados en la Ciudad de México.

Por ejemplo, los programas del Bienestar que se otorgaron en 2025 a los capitalinos apoyos como: Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y asistencia al desarrollo de proyectos culturales; Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa; Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; Apoyo a la Educación Indígena (PAEI); Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI).

De los cuales podemos ver la inversión en cada uno de los incentivos sociales; así se ve en gráfica:

Crédito: Data Buen Gobierno
Crédito: Data Buen Gobierno

Guía paso a paso para usar el constructor de datos de la plataforma Data Buen Gobierno

  • Elige una colección de datos en la plataforma y usa palabras clave si lo necesitas.
  • Selecciona las variables, dimensiones y métricas que deseas consultar.
  • Visualiza los datos en tabla o gráfico y ajusta dimensiones para sumar o promediar valores.
  • Ordena, filtra y descarga la tabla si lo requieres.
  • Configura el gráfico, cambia su tipo, descárgalo o muestra/oculta los valores.
  • Aplica filtros adicionales por entidad, clasificación o año según tus necesidades.
  • Explora la plataforma y genera tus propias consultas con la información disponible.

Con esta plataforma, la ciudadanía puede conocer la información de acuerdo a su entidad. De acuerdo con las autoridades, esta plataforma reafirma su compromiso de transparentar la información.

Temas Relacionados

Secretaría Anticorrupción y Buen GobiernoLey de Protección Datos PersonalesPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron cuándo volverá a abrir sus puertas este recinto para las actividades de Semana Santa

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Las tres personas fueron capturada en la alcaldía Gustavo A. Madero

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

Por qué “El Chapo Isidro” podría tomar el control de los negocios de la facción fundada por “El Mayo”, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx