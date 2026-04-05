Data Buen Gobierno: plataforma de información pública suma 104 mil registros

La sección 'México' concentra la mayor atención en la plataforma con información agrupada y visualizada mediante gráficas descriptivas. | (Crédito: Infobae México)

La plataforma Data Buen Gobierno ha acumulado más de 104 mil usuarios y 207 mil visitas entre el 6 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este sistema, según el gobierno de México, permite que cualquier persona acceda y explore información pública sobre el funcionamiento del gobierno federal, sin que sea necesario poseer conocimientos especializados en estadística o tecnología.

El interés del público se ha concentrado particularmente en la sección “México”. En esta sección se presentan datos agrupados a nivel federal y a los que se puede acceder de manera interactiva, según el comunicado difundido este domingo 5 de abril de 2026 por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Otra sección destacada es el Constructor de Datos, que ofrece funciones interactivas para analizar y generar información independiente.

Para incrementar su alcance, la dependencia ha llevado a cabo acciones dirigidas a servidores públicos estatales y a la comunidad estudiantil y docente de instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGTEI) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

La iniciativa busca facilitar la participación y vigilancia ciudadana, promoviendo la toma de decisiones informadas y contribuyendo a generar confianza en las instituciones.

¿Qué información se puede consultar y cómo hacerlo?

En la plataforma Data Buen Gobierno, a la que puedes ingresar a través del link: data.buengobierno.gob.mx/databuengobierno, ahí se encuentra información sobre cada una de las 32 entidades federativas, en las que se muestran ocho ejes: anticorrupción, empleo, seguridad, educación, salud, bienestar, finanzas y población, donde se detalla la cifra de apoyos del Bienestar administrados en la Ciudad de México.

Por ejemplo, los programas del Bienestar que se otorgaron en 2025 a los capitalinos apoyos como: Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y asistencia al desarrollo de proyectos culturales; Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa; Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; Apoyo a la Educación Indígena (PAEI); Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI).

De los cuales podemos ver la inversión en cada uno de los incentivos sociales; así se ve en gráfica:

Crédito: Data Buen Gobierno

Guía paso a paso para usar el constructor de datos de la plataforma Data Buen Gobierno

Elige una colección de datos en la plataforma y usa palabras clave si lo necesitas.

Selecciona las variables, dimensiones y métricas que deseas consultar.

Visualiza los datos en tabla o gráfico y ajusta dimensiones para sumar o promediar valores.

Ordena, filtra y descarga la tabla si lo requieres.

Configura el gráfico, cambia su tipo, descárgalo o muestra/oculta los valores.

Aplica filtros adicionales por entidad, clasificación o año según tus necesidades.

Explora la plataforma y genera tus propias consultas con la información disponible.

Con esta plataforma, la ciudadanía puede conocer la información de acuerdo a su entidad. De acuerdo con las autoridades, esta plataforma reafirma su compromiso de transparentar la información.