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Minero que sobrevivió 100 horas a 350 metros bajo tierra en Sinaloa rompe el silencio: “Me resignaba a lo que Dios dijera”

Las autoridades aún continúan la búsqueda de tres mineros más

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Rescatistas laboran en la mina Santa Fe. (X/@CNPC_MX
Rescatistas laboran en la mina Santa Fe. (X/@CNPC_MX

La madrugada del 30 de marzo, José Alejandro Cástulo Colín emergió a la superficie tras permanecer más de 100 horas atrapado en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Su rescate, ocurrido a 350 metros de profundidad, marcó un punto de inflexión en una operación que movilizó a más de 300 rescatistas y mantuvo en vilo a la región.

“Me resignaba a lo que Dios dijera”, expresó el trabajador al relatar su experiencia ante los medios de comunicación.

Una decisión crucial frente al desastre

Con 19 años de experiencia en minería, Cástulo Colín reaccionó instintivamente al percibir el descenso repentino de lodo por los túneles subterráneos. Abandonó su maquinaria y buscó refugio en un contrapozo, una zona elevada dentro de la mina.

Labores de rescate de mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa (noroeste), tras el colapso de una presa de jales en el lugar. Imagen de archivo. EFE/ Antonio Ojeda
Labores de rescate de mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa (noroeste), tras el colapso de una presa de jales en el lugar. Imagen de archivo. EFE/ Antonio Ojeda

Desde ese punto, observó cómo el lodo inundaba rampas y galerías, bloqueando todas las salidas posibles. Según relató él mismo a medios de comunicación, el lodo le impedía avanzar y la oscuridad era total: “Estaba solo, no había luz; toda la luz se la llevó el lodo. No podía caminar de un lado a otro porque el lodo me llegaba a la mitad del estómago”, describió en su primer testimonio tras el rescate.

El accidente se registró el 25 de marzo, cuando un derrumbe dejó a cuatro trabajadores atrapados dentro de la mina. Desde ese momento, equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda sin pausas, enfrentando condiciones adversas, entre ellas la acumulación de lodo y el reducido espacio de los túneles.

Resistencia bajo tierra: oxígeno, calma y esperanza

Durante su confinamiento, José Alejandro se mantuvo en una zona con ventilación y acceso a oxígeno, lo que resultó determinante para su supervivencia.

Factores como temperaturas estables entre 20 y 30 grados Celsius (68 y 86 grados Fahrenheit), haber ingerido alimentos antes del accidente y mantenerse sobre un área elevada contribuyeron a que resistiera más de cuatro días bajo tierra.

Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)
Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)

El minero reconoció que el pensamiento constante en su familia, especialmente en sus hijas y nieta, fue el principal motor para no rendirse. “Mis hijas me esperaban. Pensaba que se iban a quedar solas”, declaró a Debate.

En el exterior, su esposa, Martha Pérez Colín, aguardaba con esperanza el desenlace, convencida de que se produciría un milagro. Mientras tanto, los equipos de rescate mantenían contacto con los familiares de los mineros, informando avances tras cada incursión subterránea y brindando apoyo psicológico, alimentación, facilidades para el aseo y espacios para descanso.

El rescate de Cástulo Colín requirió el traslado en helicóptero desde la mina al Centro de Convenciones Internacional de Mazatlán, y posteriormente en ambulancia terrestre al Hospital General del puerto.

De acuerdo con TV Azteca Sinaloa, el subdirector médico del hospital, César Tonatiú Rocha Puente, informó que el trabajador ingresó deshidratado y desorientado, pero su estado no comprometía la vida y evolucionó favorablemente. Fue dado de alta horas después, recibiendo únicamente tratamiento por deshidratación leve.

Continúa la búsqueda

Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)
Labores de rescate en la mina Santa FE, Sinaloa. (Gobierno de México)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Zarzúa, reiteraron el compromiso de mantener los trabajos hasta localizar a todos los trabajadores.

Los tres trabajadores que permanecen atrapados estarían ubicados en la zona más profunda de la mina,según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El gerente administrativo de la empresa responsable, Álvaro Enrique Vargas Miranda, explicó que el túnel tiene un promedio de un metro de altura y está cubierto de “jal”, residuos del material extraído, lo que dificulta el avance de los rescatistas.

El calor dentro de la mina incrementa el riesgo de deshidratación para los atrapados y para quienes participan en el operativo.

La empresa no precisó el origen de los trabajadores que permanecen bajo tierra, solo se indicó que no son de Sinaloa.

En la operación participan ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, con experiencia en rescates mineros como el de Pasta de Conchos. Los equipos trabajan de forma ininterrumpida, con más de 300 personas cubriendo turnos durante las 24 horas.

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