El exbasquetbolista Gustavo Ayón buscará gubernatura en Nayarit de la mano de MC: confirma que salió de Morena por incongruencia

El exbasquetbolista confirmó que dejó su militancia en Morena por incongruencia. | (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen, composición)

Durante el evento “México cree en México”, organizado por Movimiento Ciudadano (MC), el presidente de la organización, Jorge Álvarez Máynez, anunció que el exbasquetbolista Gustavo Ayón Aguirre, actual alcalde de Compostela, Nayarit, será el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de la entidad. Ayón ocupa la presidencia municipal luego de haber llegado al cargo como funcionario de Morena.

Ayón informó que desde hace meses, sin precisar la fecha exacta, renunció a su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Explicó que su decisión se debió a la falta de congruencia entre el pensamiento, el discurso y las acciones dentro de ese partido. Señaló: “No me gustó la falta de congruencia, de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, no soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público, la verdad que no me gustó esa forma”.

El exjugador agradeció a Morena la oportunidad de incursionar en la política, aunque subrayó que sus valores están encaminados a realizar acciones en beneficio de la sociedad y dejar un legado. Ayón manifestó sentirse satisfecho por incorporarse a Movimiento Ciudadano y expresó su orgullo como funcionario, motivo por el cual, según sus palabras, el movimiento naranja se fijó en su perfil.

Gustavo Ayón y su relación con Morena

En mayo del 2024, el exbasquetbolista inició su campaña como candidato de la coalición entre el Partido Verde Ecologista (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Morena por la alcaldía de Compostela, Nayarit, ciudad donde creció.

Cuando anunció su candidatura, pidió el voto de la ciudadanía argumentando que optarán en la boleta electoral por los valores como “la honestidad y disciplina por Compostela”.

El basquetbolista fue criticado por ser candidato de Morena, partido en el que es parte Ana Guevara. (Instagram @GustavoAyon)

De acuerdo con reportes de Nmás+, Ayón Aguirre aceptó ir como candidato de la coalición pese a que le advirtieron que la política es “cochina”, dejó en claro que el pensaba lo contrario. Además, uno de sus motivos principales era facilitar las denuncias, que en ocasiones pueden ser lentas por temas burocráticos.

“La integridad es bien que hay que cuidar”: Así anunció su salida de Morena

El pasado sábado 28 de marzo, a través de su cuenta oficial en Facebook, Gustavo Ayón compartió con la ciudadanía su salida de Morena: “Lo hago con claridad, siempre estaré agradecido con quienes confiaron en mí (...) creo firmemente que uno debe ser fiel a lo que es y a lo que cree”.

(Crédito: Gustavo Ayon/Facebook)

El alcalde reafirmó su compromiso con la ciudadanía, “me voy de Morena, que mi compromiso sigue siendo el mismo. Voy a trabajar todos los días para conseguir que los nayaritas vivamos mucho mejor”.