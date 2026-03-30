Aguanieve en plena primavera: El Frente Frío 42 congelará estos estados mexicanos durante el lunes 30 y martes 31

El Frente Frío 42 provoca un descenso atípico de temperaturas y lluvias intensas en varios estados de México, según el SMN. - Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el Frente Frío 42 generará temperaturas bajas, lluvias intensas y posibles eventos de aguanieve en distintos estados de la República Mexicana durante los días 30 y 31 marzo. Esta situación resulta poco común para la temporada y marca un cambio abrupto en las condiciones climáticas.

Entre los efectos previstos se encuentran heladas, vientos fuertes y precipitaciones, factores que pueden complicar las actividades diarias de la población. El fenómeno se presentará de manera inesperada y modificará el ambiente primaveral con un marcado descenso en la temperatura.

La interacción de lluvias, vientos y valores térmicos por debajo de cero influirá en el pronóstico de los próximos días. Estas condiciones extremas pueden generar escenarios adversos y requerirán precaución por parte de los habitantes de las zonas afectadas.

La tormenta de la primavera: Pronóstico para el lunes 30 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de la posibilidad de aguanieve en zonas montañosas de más de 4,200 metros de altitud. - Crédito: Cuartoscuro.

Durante este lunes 30, los ciudadanos tendrán que enfrentar un clima impredecible en varias regiones de México. Las lluvias se intensificarán en varios estados, y el viento continuará. Aquí está el pronóstico oficial:

- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

- Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Tamaulipas.

Además, en las zonas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, se prevé caída de aguanieve durante la noche. Las bajas temperaturas serán extremas, y las heladas podrían afectar las zonas más altas del país, sobre todo en las primeras horas de la madrugada del martes.

En cuanto a los vientos, se espera que el componente norte llegue con fuerza, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas de hasta 70 km/h. En otras regiones como Chihuahua, Durango y Zacatecas, los vientos también podrían alcanzar rachas de hasta 60 km/h, lo que hará que las condiciones climáticas sean aún más peligrosas.

Continuación del frío: El martes 31 de marzo

Se prevén heladas severas en las zonas más altas del país durante la madrugada del martes 31 de marzo. - (Cuartoscuro)

El martes 31 de marzo, el Frente Frío 42 seguirá con su impacto en el país, aunque con algunas variaciones en las regiones afectadas:

- Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas.

- Chubascos intensos (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Campeche.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

Al igual que el lunes, la posibilidad de caída de aguanieve se mantendrá en las zonas montañosas, con altitudes superiores a los 4,200 metros, especialmente en el centro y oriente del país. Las temperaturas seguirán descendiendo en las áreas más altas, donde las heladas continuarán siendo una amenaza.

Los vientos intensos también seguirán azotando varias regiones, con rachas de hasta 60 km/h en las costas de Veracruz, Yucatán, y Quintana Roo. Además, se prevé oleaje de 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y las costas del sureste.