México

Aguanieve en plena primavera: El Frente Frío 42 congelará estos estados mexicanos durante el lunes 30 y martes 31

El cambio repentino de temperatura y las lluvias intensas marcan un episodio poco común durante los últimos días de marzo

Guardar
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
El Frente Frío 42 provoca un descenso atípico de temperaturas y lluvias intensas en varios estados de México, según el SMN. - Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el Frente Frío 42 generará temperaturas bajas, lluvias intensas y posibles eventos de aguanieve en distintos estados de la República Mexicana durante los días 30 y 31 marzo. Esta situación resulta poco común para la temporada y marca un cambio abrupto en las condiciones climáticas.

Entre los efectos previstos se encuentran heladas, vientos fuertes y precipitaciones, factores que pueden complicar las actividades diarias de la población. El fenómeno se presentará de manera inesperada y modificará el ambiente primaveral con un marcado descenso en la temperatura.

La interacción de lluvias, vientos y valores térmicos por debajo de cero influirá en el pronóstico de los próximos días. Estas condiciones extremas pueden generar escenarios adversos y requerirán precaución por parte de los habitantes de las zonas afectadas.

La tormenta de la primavera: Pronóstico para el lunes 30 de marzo

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte de la posibilidad de aguanieve en zonas montañosas de más de 4,200 metros de altitud. - Crédito: Cuartoscuro.

Durante este lunes 30, los ciudadanos tendrán que enfrentar un clima impredecible en varias regiones de México. Las lluvias se intensificarán en varios estados, y el viento continuará. Aquí está el pronóstico oficial:

- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

- Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Tamaulipas.

Además, en las zonas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, se prevé caída de aguanieve durante la noche. Las bajas temperaturas serán extremas, y las heladas podrían afectar las zonas más altas del país, sobre todo en las primeras horas de la madrugada del martes.

En cuanto a los vientos, se espera que el componente norte llegue con fuerza, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas de hasta 70 km/h. En otras regiones como Chihuahua, Durango y Zacatecas, los vientos también podrían alcanzar rachas de hasta 60 km/h, lo que hará que las condiciones climáticas sean aún más peligrosas.

Continuación del frío: El martes 31 de marzo

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Se prevén heladas severas en las zonas más altas del país durante la madrugada del martes 31 de marzo. - (Cuartoscuro)

El martes 31 de marzo, el Frente Frío 42 seguirá con su impacto en el país, aunque con algunas variaciones en las regiones afectadas:

- Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas.

- Chubascos intensos (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Campeche.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

Al igual que el lunes, la posibilidad de caída de aguanieve se mantendrá en las zonas montañosas, con altitudes superiores a los 4,200 metros, especialmente en el centro y oriente del país. Las temperaturas seguirán descendiendo en las áreas más altas, donde las heladas continuarán siendo una amenaza.

Los vientos intensos también seguirán azotando varias regiones, con rachas de hasta 60 km/h en las costas de Veracruz, Yucatán, y Quintana Roo. Además, se prevé oleaje de 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y las costas del sureste.

Temas Relacionados

VientosClimaLluviasFrente FríoAguanieveMéxicoEstadosmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Sobre el caso Nicolás Maduro, la presidenta reitera que México mantiene su principio constitucional de no intervención

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

La mandataria abordó el tema tras varios días de especulación y versiones encontradas en redes sociales

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Los últimos depósitos se realizaron del 2 al 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: hoy se define si estudiante que asesinó a dos maestras en Michoacán será vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos