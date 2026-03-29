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Tren Ligero CDMX: así quedó la nueva terminal Tasqueña tras obras de remodelación

El Gobierno CDMX reabrió la estación luego de varios meses de trabajos y obra civil para optimizar el servicio eléctrico al sur de la capital

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Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)
Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)

Junto con la reapertura del Estadio Azteca para el partido de la Selección Mexicana ante Portugal, el Gobierno de la Ciudad de México reabrió la terminal Tasqueña del Tren Ligero. Luego de seis meses de intensos trabajos para terminal la construcción de los nuevos andenes, el 28 de marzo la terminal reanudó servicios para ofrecer una opción de transporte a todos los aficionados que se dirigieron al nuevo Estadio Banorte.

No solo las nuevas instalaciones del Estadio Ciudad de México destacaron en la inauguración, sino que la población también pudo disfrutar de las mejoras que se hicieron alrededor del inmueble, una de ellas fue la intervención a la terminal Tasqueña.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) junto con la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) habilitaron operaciones en la terminal Tasqueña para que los aficionados se pudieran trasladar hasta las inmediaciones del Estadio Azteca.

El Gobierno CDMX reabrió la terminal Tasqueña el sábado 28 de marzo con motivo del México vs Portugal en el Estadio Azteca, después de casi 7 meses de obras los usuarios pudieron usar las nuevas instalaciones para viajar en el tren eléctrico (X/ @Wendymg10)

Así es la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX

De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales, la terminal del Tren Ligero ya cuenta con doble andén, lo que permite optimizar el flujo de pasajeros que aborden con dirección a Xochimilco, también permite que el andén de salida mejore la salida de las instalaciones del tren. La cuenta @SntVTC (SNT Movilidad Urbana) difundió imágenes de los detalles de las nuevas instalaciones.

Por otra parte, se apreció que las nuevas unidades eléctricas operaron durante el sábado 28 de marzo para agilizar el servicio y evitar la aglomeración de los aficionados que se dirigieron al Coloso de Santa Úrsula.

Uno de los detalles sobresalientes es la ampliación del techado, una estructura metálica blanca cubre toda la zona de andenes y anteriormente las vías estaban al exterior, lo que generaba retrasos en el servicio cuando había condiciones de lluvia.

Estación de Tren Ligero Tasqueña con techos altos, andenes grises con líneas amarillas, y vías. Personas caminan, incluyendo personal con chalecos
Así lucen las nuevas instalaciones del Tren Ligero en Tasqueña tras las obras de remodelación. ( SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)
Interior de una moderna estación de tránsito. Un hombre y una mujer caminan, con torniquetes y un tren de fondo. El suelo tiene franjas táctiles amarillas
Personas transitan por una moderna estación de transporte público con torniquetes y pisos táctiles, reflejando avances en infraestructura urbana. ( SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Gobierno CDMX entrega obras alrededor del Estadio Azteca

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, entregó y recorrió las instalaciones mejoradas en los alrededores del Estadio Azteca. Dentro de las obras civiles que sobresalen en los alrededores del estadio son las siguientes:

  • Repavimentación de 10 km en el Circuito Azteca
  • Sustitución de banquetas e iluminación de 34 kilómetros en Calzada de Tlalpan
  • Mantenimiento en el Tren Ligero “El Ajolote” que tiene una inversión de más de mil 400 millones de pesos.
  • Rehabilitación del puente peatonal del Tren Ligero que conecta a la explanada del estadio
  • Rehabilitación del CETRAM Huipulco
  • Construcción del Parque Alegría Tecuiche
  • Construcción del Camino Seguro de 6 km
Vista de un moderno paradero de autobuses con barandales morados y grises, un poste con señalización "ANDÉN A" y camionetas, bajo cielo azul
El nuevo Paradero Huipulco en la Ciudad de México, parte de las obras entregadas por Clara Brugada, mejora la infraestructura de transporte público y peatonal alrededor del Estadio Azteca. (Luz Coello /Infobae México)

Las intervenciones incluyen el reordenamiento del transporte en el CETRAM Huipulco, donde los autobuses concesionados estarán organizados en pasillos según sus rutas, y la renovación de la Calzada de Tlalpan, que ahora cuenta con nueva iluminación en más de 30 kilómetros y banquetas remozadas, medida que busca ampliar las alternativas de movilidad para los más de 50 mil usuarios diarios de la zona, detalló Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad.

La jefa de Gobierno subrayó que "estas obras representan una transformación permanente y no solo preparativos temporales“, en el contexto de la Copa Mundial 2026

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