Tía de Shakira destaca a fans mexicanos que recolectan votos para el Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

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Patricia Ripoll, tía materna de Shakira, usó sus redes sociales para aplaudir a un grupo de fans que están realizando actividades en la Ciudad de México para recolectar votos para que la cantante colombiana ingrese al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En post de Instagram, Patricia Ripoll compartió videos e imágenes de los fans de Shakira disfrazados de lobos y rescribió: “Son increíbles. Hoy es un día decisivo para aumentar las votaciones y hacer subir a Shakira. ¡No bajemos el ritmo, cada voto cuenta!“.

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La nominación de Shakira al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 no solo es un reconocimiento internacional, sino también un hito para la música de Colombia por la trascendencia de sus aportes al panorama global, en un listado que incluye a Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Mariah Carey y Oasis, entre otros artistas de proyección mundial.

La edición de 2026 del Salón de la Fama presenta una lista notoria por la diversidad de estilos y nacionalidades. Nombres como Lauryn Hill, Mariah Carey y Oasis complementan una selección que, en palabras del presidente de la fundación, John Sykes, constituye un reflejo de los “rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”. Este enfoque amplía la definición del género, integrando expresiones musicales que han influido en generaciones enteras más allá de las fronteras anglosajonas.

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En abril de 2026 se darán a conocer los resultados. La institución comunicó que el anuncio coincidirá con la entrega de los premios especiales a la Influencia Musical, la Excelencia Musical y el Ahmet Ertegun Non-Performer Award. La ceremonia oficial de ingreso al Salón de la Fama está programada para el segundo semestre del año, momento en que los elegidos recibirán el máximo reconocimiento por su trayectoria.

El criterio para optar a la nominación exige que los artistas hayan lanzado su primer sencillo o álbum al menos 25 años antes de la nominación, lo que en esta edición implica haber publicado obras en 2001 o antes. En el caso de Shakira, la fundación toma como referencia Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), considerados por la entidad como exponentes destacados del rock en español y ejemplo de la proyección latinoamericana dentro de un género históricamente dominado por el inglés.

El Salón de la Fama, creado en 1983 y abierto al público desde 1995 en un edificio diseñado por el arquitecto I. M. Pei, alberga la colección central dedicada a la conservación de instrumentos musicales, manuscritos, vestuario y material audiovisual de personalidades influyentes del género. Desde su fundación, la institución ha sido referente internacional en la preservación y difusión del legado cultural del rock.