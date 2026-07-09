Sextorsión en México: suman más de 8 mil casos en cinco años, 2% fue a través de videojuegos

El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sextorsión digital, un nuevo tipo de explotación sexual infantil, suma más de 8 mil reportes en México desde 2021, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

En este periodo, al menos mil 376 casos involucran a niñas, niños y adolescentes, quienes representan el 35% del total de víctimas atendidas por este organismo.

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El Consejo Ciudadano informa que el 40% de los casos de sextorsión inicia en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, mientras que el 38% ocurre en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Otro 11% se origina en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o Grindr.

El 2% de los reportes corresponde a interacciones en videojuegos en línea, con plataformas como Roblox identificadas entre los entornos donde los agresores buscan a menores de edad.

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El 58% de los casos implica exigencias económicas para evitar la difusión del material íntimo.

¿Qué es la sextorsión?

El análisis del organismo indica que los delincuentes suelen crear perfiles falsos para ganarse la confianza de las víctimas y obtener contenido íntimo.

Posteriormente, utilizan ese material recibe contenido sexual adicional, dinero o la participación del menor en actos sexuales.

Una variante detectada consiste en que perfiles que aparentan ser de mujeres jóvenes contactan a hombres, intercambian imágenes y después una tercera persona finge ser el padre de la supuesta menor para amenazar con denunciar ante las autoridades si no reciben un pago.

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De acuerdo con el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), en muchos casos los menores son seleccionados y chantajeados por personas que conocen en línea y que logran obtener imágenes sexuales mediante engaños, coacción u otros métodos.

Los chantajistas también pueden robar o tener imágenes de otra persona y comunicarse a través de cuentas falsas. Incluso es posible que el agresor envíe imágenes al menor como parte del engaño.

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¿Cómo se sanciona?

El Consejo Ciudadano subraya que, en situaciones que involucran a niñas, niños o adolescentes, la posesión o difusión de imágenes constituye material de abuso sexual infantil y es sancionada por la ley con penas de hasta 12 años de prisión, según los artículos 202 y 202 Bis del Código Penal Federal.

¿Cómo evitar la sextorsión?

El organismo recomienda no ceder a las amenazas, conservar las evidencias, bloquear a los agresores y buscar apoyo especializado.

Además, exhorta a la población a evitar compartir imágenes íntimas y a desconfiar de perfiles sospechosos o insistentes en redes sociales.

El Consejo Ciudadano ofrece atención psicológica y asesoría jurídica gratuita y confidencial las 24 horas a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533. Si la víctima es menor de edad, también se puede acudir a la Línea Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000 para orientación en la eliminación de contenido íntimo en internet.

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Alertan sobre grupos “hormo”

Recientemente, colectivos y especialistas advierten sobre el auge de los llamados “grupos hormo” o “hormonales” en México, que operan a través de aplicaciones como WhatsApp, donde principalmente adolescentes, en su mayoría mujeres, comparten fotos íntimas bajo la creencia errónea de que la función de una sola vista las protege.

El colectivo DLR, enfocado en combatir la violencia digital, señala que estos grupos se han popularizado en los últimos meses y alerta que adultos aprovechan plataformas como TikTok para atraer a menores, obtener imágenes y datos personales, y luego amenazarlas o extorsionarlas.

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DLR advierte que los datos personales recolectados pueden ser utilizados para acosar, extorsionar o cometer otros delitos.

Recomienda a madres y padres supervisar el uso que sus hijos hacen de internet y hablar abiertamente sobre los riesgos asociados al intercambio de información personal y material íntimo.

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De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre enero y abril de 2026 se registraron 19 casos de trata de menores con fines de explotación sexual y 84 víctimas de pornografía infantil, además de 15 secuestros y 75 casos de extorsión o intento de extorsión, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar la protección digital de menores.

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Estas modificaciones buscan prevenir daños psicológicos y sociales, proteger datos personales e identidad digital, e incorporar definiciones de violencia digital y ciberacoso, con nuevas obligaciones para plataformas digitales.