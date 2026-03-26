Un tigre de bengala en Ecatepec: así rescataron a cachorro que vivía en cautiverio en un patio

Autoridades acudieron para asegurar al tigre de bengala (Foto: Protección Civil y Bomberos Ecatepec)

Un tigre de bengala en cautiverio fue retirado de una casa en Villas de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec, tras un operativo coordinado entre diversas fuerzas de seguridad, incluida la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec.

El hallazgo tuvo lugar después de que residentes denunciaran que el animal, un cachorro de felino, permanecía en el patio trasero del domicilio, restringido a un espacio de aproximadamente 2 por 2 metros y en condiciones consideradas precarias según los reportes vecinales.

El animal fue entregado a las autoridades sin incidentes y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Plaza Center, donde especialistas analizarán su estado de salud y signos de desnutrición o enfermedades derivados del confinamiento, de acuerdo con información recopilada por el medio. Vecinos advirtieron que la presencia del tigre suponía un peligro tanto para el animal como para la comunidad, dada la falta de infraestructura adecuada para su resguardo.

Rescate de un cachorro de tigre de bengala localizado al interior de una vivienda en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc (Foto: Protección Civil y Bomberos Ecatepec)

En el lugar fue detenido Carlos “N”, de 36 años, señalado como presunto propietario del felino. Al no poder presentar documentos legales que acreditaran la tenencia; tanto él como el tigre fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

Adopción de animales fauna silvestre en México

Uno de los argumentos principales en contra de la tenencia de fauna silvestre en casa es la inquietud sanitaria y de seguridad para los humanos. La normativa nacional, a partir del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, establece que la tenencia de animales como tortugas marinas, primates y psitácidos —grupo que incluye loros, pericos, guacamayas y cotorras— está prohibida si no se cuenta con permisos específicos.

Respecto a lo anterior, cuando estas especies se crían en cautiverio o se distribuyen fuera del territorio nacional, la ley solo permite su tenencia si se presenta un certificado de procedencia legal, como una factura o un permiso de importación. La ley es clara, pero el cumplimiento no lo es.

La vigilancia estatal es fundamental, las autoridades deben difundir información actualizada y precisa sobre la tenencia de fauna exótica, pero también debemos cumplir con responsabilidad social.

¿Es legal poseer animales exóticos en el país?

Si se ajustan a la definición de mascota o animal de compañía señalada en el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, debes solicitar la autorización para convivir con ellas.

En otras palabras, mientras el ejemplar, por su comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural no represente riesgos para la salud de los seres humanos y viceversa, es legal siempre y cuando se presenten permisos necesarios.

El trámite para autorización de animales exóticos como mascotas o de compañía se puede realizar solamente en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) en la Ciudad de México.