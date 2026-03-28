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Por qué la prima de AMLO recibió un Honoris Causa por parte del IPN

Manuela Obrador Narváez recibió el reconocimiento por esta causa

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(Foto: Facebook/manuelitaobradornarvaez)
Manuela Obrador Narváez y Andrés Manuel López Obrador (Foto: Facebook/manuelitaobradornarvaez)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgó el Doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante una ceremonia celebrada el 24 de julio.

La condecoración fue aprobada en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General Consultivo y ratificada por la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico.

Luisa del Cámara Cabrales, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP) en Tabasco, público en redes fotografías del evento que acompañó con su felicitación a la prima del expresidente:

“El grado académico de Doctor Honoris Causa, otorgado por el Instituto Politécnico Nacional a Manuela Obrador Narváez, reconoce una trayectoria destacada y sus valiosas aportaciones al desarrollo social de nuestro país. Un reconocimiento que honra su compromiso, liderazgo y vocación de servicio en favor del bienestar del pueblo”

¿Por qué le entregaron dicho reconocimiento?

Fb: Luisa Cámara Cabrales,
Fb: Luisa Cámara Cabrales,

Entre los motivos destacados por el IPN, figura la gestión de Manuela Obrador Narváez para establecer la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP), que representa la primera sede formal del Politécnico en esa región.

Durante el acto, la delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas expresó: “Siempre mi trabajo fue por conducción, convencida de que por el bien de todos, primero los jóvenes, primero la clase trabajadora que engrandece este país, primero los adultos mayores, primero las personas con discapacidad y primero los pobres”.

Manuela Obrador Narváez y su reconocimiento por el IPN

Fb: Luisa Cámara Cabrales,
Fb: Luisa Cámara Cabrales,
  • El Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgó el Doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia realizada el 24 de julio.
  • La distinción fue aprobada en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General Consultivo y ratificada por la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico.
  • Luisa del Cámara Cabrales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP) en Tabasco, compartió en redes sociales fotografías del evento y felicitó a Manuela Obrador Narváez.
  • El IPN destacó como principal motivo la gestión de Manuela Obrador Narváez para establecer la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP), la primera sede formal del Politécnico en esa región.
  • Durante el acto, la delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas señaló que su labor se enfocó en priorizar a los jóvenes, la clase trabajadora, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores en situación de pobreza.

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