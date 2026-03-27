México

Tinga de nopales: receta ideal para los días de Cuaresma

Con ingredientes básicos y mucho sazón, esta receta puede ser tu mejor opción si buscas un platillo sin carne

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sopa depurativa nopal y chile poblano -México- 13 enero
La tinga de nopales es una receta tradicional mexicana popular durante la Cuaresma y la Semana Santa por ser económica y sin carnes rojas. (Gemini)

La Cuaresma en México convoca sabores que remiten a la tierra, por lo que la tinga de nopales es uno de esos platillos que, con cada bocado, recuerda las cocinas de las abuelas, los viernes de vigilia y el ingenio para disfrutar sin carnes rojas.

El aroma ahumado de los chiles y la frescura de los nopales se mezclan en una salsa de tomate que invita a compartir en mesa grande o en taquitos sencillos.

En muchas regiones de México, la tinga de nopales es infaltable durante la Semana Santa. Es una opción ideal para quienes buscan recetas sin carne, económicas y llenas de sabor.

Con nopales, tomates, chiles y cebolla, la tinga de nopales ofrece un platillo nutritivo que evoca los sabores caseros de las abuelas mexicanas. (RS)
Con nopales, tomates, chiles y cebolla, la tinga de nopales ofrece un platillo nutritivo que evoca los sabores caseros de las abuelas mexicanas. (RS)

Receta de tinga de nopales

La tinga de nopales es un guiso donde nopales cocidos se mezclan con una salsa de tomate, cebolla y chiles (chipotle o guajillo), todo salteado y bien sazonado. Se sirve comúnmente sobre tostadas, tortillas o como relleno de tacos, y puede acompañarse con queso fresco y palta.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de nopales limpios y cortados en tiras
  2. 3 tomates medianos
  3. 1 cebolla grande
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1-2 chiles chipotle adobados (o guajillo secos, según preferencia)
  6. 2 cucharadas de aceite neutro
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. 1 hoja de laurel (opcional)
  9. 100 gr de queso fresco (opcional, para servir)
  10. 1 aguacate (opcional, para servir)
  11. Tostadas de maíz o tortillas para acompañar

Cómo hacer tinga de nopales, paso a paso

  1. Enjuagar los nopales y cocinarlos en agua con una pizca de sal hasta que cambien de color y pierdan la baba (aprox. 10 minutos). Escurrir y reservar.
  2. Asar los tomates y los dientes de ajo en sartén o plancha hasta que tomen color.
  3. Licuar los tomates asados, el ajo y los chiles hasta obtener una salsa homogénea.
  4. En sartén amplia, calentar el aceite y saltear la cebolla cortada en pluma hasta que esté transparente.
  5. Agregar la salsa licuada y la hoja de laurel. Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese y tome un color intenso.
  6. Incorporar los nopales cocidos y mezclar bien. Cocinar 10 minutos más, salpimentar a gusto.
  7. Rectificar sazón y retirar la hoja de laurel.
  8. Servir caliente sobre tostadas o tortillas. Añadir queso fresco desmenuzado y aguacate en cubos si se desea.
nopales portada
La tinga de nopales representa una opción saludable, baja en calorías y grasas, ideal para quienes buscan recetas vegetarianas mexicanas durante la Cuaresma. (Segob)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (preferentemente sin acompañamientos frescos como palta o queso).

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