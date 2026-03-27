Tinga de nopales: receta ideal para los días de Cuaresma

La Cuaresma en México convoca sabores que remiten a la tierra, por lo que la tinga de nopales es uno de esos platillos que, con cada bocado, recuerda las cocinas de las abuelas, los viernes de vigilia y el ingenio para disfrutar sin carnes rojas.
El aroma ahumado de los chiles y la frescura de los nopales se mezclan en una salsa de tomate que invita a compartir en mesa grande o en taquitos sencillos.
En muchas regiones de México, la tinga de nopales es infaltable durante la Semana Santa. Es una opción ideal para quienes buscan recetas sin carne, económicas y llenas de sabor.
Receta de tinga de nopales
La tinga de nopales es un guiso donde nopales cocidos se mezclan con una salsa de tomate, cebolla y chiles (chipotle o guajillo), todo salteado y bien sazonado. Se sirve comúnmente sobre tostadas, tortillas o como relleno de tacos, y puede acompañarse con queso fresco y palta.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 gr de nopales limpios y cortados en tiras
- 3 tomates medianos
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1-2 chiles chipotle adobados (o guajillo secos, según preferencia)
- 2 cucharadas de aceite neutro
- Sal y pimienta a gusto
- 1 hoja de laurel (opcional)
- 100 gr de queso fresco (opcional, para servir)
- 1 aguacate (opcional, para servir)
- Tostadas de maíz o tortillas para acompañar
Cómo hacer tinga de nopales, paso a paso
- Enjuagar los nopales y cocinarlos en agua con una pizca de sal hasta que cambien de color y pierdan la baba (aprox. 10 minutos). Escurrir y reservar.
- Asar los tomates y los dientes de ajo en sartén o plancha hasta que tomen color.
- Licuar los tomates asados, el ajo y los chiles hasta obtener una salsa homogénea.
- En sartén amplia, calentar el aceite y saltear la cebolla cortada en pluma hasta que esté transparente.
- Agregar la salsa licuada y la hoja de laurel. Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese y tome un color intenso.
- Incorporar los nopales cocidos y mezclar bien. Cocinar 10 minutos más, salpimentar a gusto.
- Rectificar sazón y retirar la hoja de laurel.
- Servir caliente sobre tostadas o tortillas. Añadir queso fresco desmenuzado y aguacate en cubos si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 17 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (preferentemente sin acompañamientos frescos como palta o queso).