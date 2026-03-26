Por qué el PT se opone a modificar la fecha de la revocación de mandato para Sheinbaum

No se admite a discusión, se desecha la moción.

“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, anunció esta tarde el senador y dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, tras el posicionamiento de los grupos parlamentarios al debatirse el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, el partido acompañará en lo general a la iniciativa de ley.

El dirigente del PT también señaló que lo más importante es que su partido seguirá al lado de la presidenta.

La decisión complica la aprobación de la reforma electoral propuesta en el Plan B, que busca alinear la revocación con las elecciones federales de 2027.

PT no apoyará la revocación de mandato.

Ante la necesidad de obtener dos terceras partes de los votos en el Senado —por lo menos 78 de los 116 legisladores presentes— el retiro del apoyo del PT deja a Morena y sus aliados sin los votos requeridos para avalar la reforma constitucional en los términos propuestos. El componente de revocación de mandato queda así sin viabilidad parlamentaria, afectando uno de los puntos centrales de la iniciativa del Ejecutivo.

El conflicto entre la consulta de revocación de mandato y las elecciones de 2027

La fecha de revocación de mandato es clave para avanzar con la iniciativa de Sheinbaum, por este motivo, el Partido del Trabajo (PT) ha advertido que de coincidir con las elecciones federales de 2027, significaría que este estaría en riesgo de perder votos y por tal motivo, desaparecer su registro.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “Todos hablan de qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27. Entonces hay partidos que dicen, bueno, va a tener más votos Morena, así abiertamente. Porque la presidenta viene de ese partido”.

¿Qué opina Sheinbaum sobre las decisiones de la oposición?

La presidenta afirmó que la opción de acumular todos los procesos en 2027 obedece, además, a motivos de eficiencia de recursos públicos. “La propuesta también es por un tema de recursos: que todas las votaciones se hicieran en 2027, incluida la revocación o que pudiera hacerse”. Insistió en que el debate se ha desviado hacia consideraciones electorales, eclipsando el fondo institucional de su planteo.

Sheinbaum Pardo subrayó que su administración no intervendría a favor de ningún partido en caso de celebrarse el mecanismo. “No vamos a hacer campaña por ningún partido”, puntualizó. Añadió que la propuesta contiene salvaguardias: los tiempos oficiales de radio y televisión quedarían restringidos exclusivamente a informar sobre la consulta, sin promoción política.

Cabe recordar que el mecanismo de revocación de mandato se incorporó en la Constitución Mexicana durante la administración de Andrés Manuel López Obrador justamente para evaluar el desempeño del Ejecutivo por parte de la ciudadanía.

Finalmente, la presidenta puntualizó que la definición sobre la fecha y formato de la revocación será una responsabilidad del Senado.