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“La gente ve como votan”: Sheinbaum confía en que legisladores apoyarán plan B de reforma electoral, analiza plan C

La presidenta cuestionó que los legisladores no apoyen una reforma “en contra de los privilegios”

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Sheinbaum afirmó que "la gente
Sheinbaum afirmó que "la gente sabrá" quien no apoyó el Plan B de la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que confía en que el llamado Plan B de la reforma electoral, que actualmente se analiza en el Senado de la República, será aprobada por los legisladores, por tratarse de una iniciativa en contra de “privilegios”.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria afirmó que el apoyar o no la iniciativa en la discusión que se realizará esta tarde en comisiones, “depende de los senadores”, recalcando que ella no influye en la resolución.

“Pues depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores, eh, uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante. Que tiene dos áreas o dos propuestas”, dijo en Palacio Nacional.

Recalcó que la reforma en materia electoral propone “disminuir provilegios” y la revocación de mandato, por lo que cuestionó que los legisladores no la respalden.

“Una, disminuir privilegios. No se quiso en los partidos, ¿no? Bueno, pero hay otras áreas donde todavía hay muchos privilegios. Y podríamos haber ido más, ¿eh? Pero, por lo pronto, en esos espacios, regidurías y congresos locales y el Senado de la República.

“Y, por otro lado, que la revocación de mandato, en caso de solicitarse, pueda no solo ser en el cuarto año, sino en el tercero. Son dos temas que se presentaron, y los consejeros electorales también. Entonces, pues dependerá del Senado cómo, cómo vota. Nosotros hicimos la propuesta, ya depende de ellos. Y también de quién vote en contra, ¿verdad? Porque aquí mostramos, pues, lo que opina la gente. Entonces, pues ya depende de las y los senadores”, agregó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Plan B no sea aprobado, Sheinbaum reitreró que ella considera el enviar la propuesta como el cumplimiento de un compromiso de gobierno.

“Sí. Es que es igual que el plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca. Nunca. Y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa. Ah, ya depende de los senadores cómo van a votar.

“Entonces, que digan: ‘Ay, fue derrotado el plan’. Para mí no es derrota, al revés. Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios. Porque también muestran, pues quiénes son todos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, no sé cómo vayan a, a votar”, añadió.

La presidenta compartió que en la reunión con legisladores se abordaron otros temas pendientes, como las pensiones doradas, el doblaje con inteligencia artificial y el cine mexicano.

Sobre los tiempos legislativos, refirió: “Me dijeron, eh: ‘Se busca que el Senado lo apruebe, pues esta semana, si se puede, y ya quedaría diputados y los congresos estatales para después’”.

Sobre la posibilidad de impulsar un plan C si no se aprueba el Plan B, Sheinbaum mencionó: “No sé. Habría que, habría que ver, eh, pero no creo, pues, que vayan a votar en contra de eliminar privilegios, ¿verdad?”

Respecto a las diferencias expresadas por el PT ante el Plan B, afirmó: “Tienen derecho tener diferencias. O sea, no, eh, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta. Pero, pues también la gente ve cómo vota. Todos. Pues no es el PT, es el PRI, es el PAN, es Movimiento Ciudadano. ¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales? A ver, vamos a ver.”

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