¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

La temporada 2026 ya comenzó este miércoles, por lo que te invitamos a conocer aquellos jugadores que estarán en los rosters oficiales para el Opening Day. (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

Este miércoles arrancó la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB), y algunos peloteros mexicanos han sido cortados del roster de sus equipos , por lo que deberán iniciar su camino en las ligas menores.

Por ello, jugadores como Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna buscarán con sus actuaciones volverse a ganar la confianza de sus managers para regresar lo más rápido posible a la Gran Carpa.

Quiénes son los mexicanos que estarán el Opening Day

Conoce la lista de jugadores nacionales que estará este año en MLB. (Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images)

No todo son malas noticias, ya que varios peloteros nacionales lograron hacerse con un sitio en los rosters de sus equipos y ahora buscarán poner el nombre de México en lo más alto durante esta temporada de la Major League Baseball.

A continuación, te presentamos la lista de mexicanos que hicieron el roster con sus equipos:

Liga Americana

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)

Jaren Durán (Boston Red Sox)

Marcelo Mayer (Boston Red Sox)

Cody Ponce (Toronto Blue Jays)

Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays)

Taj Bradley (Minnesota Twins)

Anthony Banda (Minnesota Twins)

Isaac Paredes (Houston Astros)

Robert García (Texas Rangers)

Randy Arozarena (Seattle Mariners)

Andrés Muñoz (Seattle Mariners)

Liga Nacional

Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)

Ramón Urías (S.T. Louis Cardinals)

Jojo Romero (S.T. Louis Cardinals)

José Urquidy (Pittsburgh Pirates)

Nick Gonzales (Pittsburgh Pirates)

Joey Ortíz (Milwaukee Brewers)

Jeremiah Estrada (San Diego Padres)

Victor Vodnik (Colorado Rockies)

Brennan Bernardino (Colorado Rockies)

Alek Thomas (Arizona Diamondbacks)

Sin embargo, hay una lista de peloteros que no lograron hacer el roster de sus equipos y tendrán que ganarse la confianza de sus managers para subir a la primera plantilla:

Alejandro Osuna (Texas Rangers)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Patrick Sandoval (Boston Red Sox)

Valente Bellozo (Colorado Rockies)

Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)

Sammy Natera (St. Louis Cardinals)

Jared Serna (Miami Marlins)

Manny Rodríguez (Tampa Bay Rays)

Así, comienza una nueva temporada de la MLB para los peloteros mexicanos, donde se espera puedan tener grandes actuaciones.

Calendario Opening Day primer día

Los Yankees vencieron a los Giants en el primer juego de la temporada. (Cary Edmondson-Imagn Images)

La temporada 2026 ya comenzó con el encuentro entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, donde el conjunto neoyorkino le pasó por encima al cuadro californiano aprovechando una mala salida de Logan Webb para conseguir el triunfo por pizarra de 7-0.

Sin embargo, la mayoría de equipos verá acción el diamante y aquí te presentamos el calendario de este primer día de temporada:

Pittsburgh Pirates vs New York Mets (11:15 horas)

Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers (12:10 horas)

Washington Nationals vs Chicago Cubs (12:20 horas)

Minnesota Twins vs Baltimore Orioles (13:05 horas)

Boston Red Sox vs Cincinnati Reds (14:10 horas)

Detroit Tigers vs San Diego Padres (14:10 horas)

Angels vs Houston Astros (14:10 horas)

Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals (14:15 horas)

Texas Rangers vs Philadelphia Phillies (14:15 horas)

Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers (18:30 horas)

Cleveland Guardians vs Seattle Mariners (20:10 horas)

Los Dodgers comienzan la defensa de su título y buscan obtener el tricampeonato, mientras que los demás sueñan con quitarles el trono durante esta temporada.