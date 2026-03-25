México

Regularización de vivienda en Edomex: cómo iniciar el trámite para obtener título de propiedad

Imevis da asesoría gratuita y pide requisitos básicos

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Inicia tu trámite de regularización
Inicia tu trámite de regularización de viviendas con apoyo del IMEVIS en el Edomex

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) hizo un llamado a las familias del Estado de México que buscan regularizar su patrimonio a iniciar su trámite con una serie de requisitos básicos que permitirán evaluar la viabilidad del proceso de manera ágil y ordenada.

Las autoridades destacaron que quienes realicen este procedimiento por primera vez deben presentar documentación esencial que facilite la integración de su expediente.

Entre los requisitos solicitados se encuentra una identificación oficial vigente, un croquis del predio, un comprobante actualizado del pago del impuesto predial, así como algún documento que acredite la propiedad, como puede ser un contrato de compra-venta.

De acuerdo con el Imevis, contar con estos documentos desde el inicio permite reducir tiempos de atención y evita contratiempos durante el proceso de regularización, lo que se traduce en un servicio más eficiente para los ciudadanos.

Titulo de propiedad da certeza jurídica

Título de propiedad y escrituración
Título de propiedad y escrituración (Gob. Edomex)

El instituto subrayó que uno de los principales objetivos de esta estrategia es brindar certeza jurídica a las familias mexiquenses que aún no cuentan con documentos oficiales que acrediten la propiedad de sus viviendas, situación que por años ha generado incertidumbre sobre su patrimonio.

Para apoyar a la población, el Imevis dispone de asesoría completamente gratuita en sus 12 delegaciones regionales, donde personal capacitado ofrece orientación directa sobre los pasos a seguir, los requisitos específicos y la integración adecuada del expediente.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, lo que permite a los interesados acudir en un rango amplio de tiempo.

Además de la atención presencial, las personas interesadas pueden acceder a información adicional a través del sitio web oficial del instituto o comunicarse a la línea telefónica 800 7 IMEVIS (463847), donde también se brinda orientación detallada sobre el proceso de regularización.

El Imevis reiteró que la regularización de predios no solo permite a las familias contar con seguridad legal sobre sus viviendas, sino que también facilita el acceso a otros servicios como créditos, mejoras en infraestructura y programas sociales vinculados a la vivienda.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para disminuir el rezago en la regularización de la tenencia de la tierra en la entidad, una problemática que afecta a miles de familias que, pese a habitar sus viviendas desde hace años, no cuentan con documentación oficial que respalde su propiedad.

Con este esfuerzo, el instituto busca fomentar la cultura de la legalidad y garantizar que más mexiquenses puedan asegurar su patrimonio, evitando conflictos legales futuros y fortaleciendo la estabilidad de sus hogares.

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