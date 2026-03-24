México

Hallan con vida a jóvenes “levantados” que aparecieron en video aceptando que traficaban “marihuana exótica” en Baja California Sur

Uno de los jóvenes, identificado como Juan Luis Chico Torre, de 29 años de edad, apareció en un video aceptando que vendía droga dentro de un Cereso

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En un video publicado en
En un video publicado en redes sociales se ve a dos de los jóvenes con cartulinas. (Impresión de pantalla)

Por medio de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve a dos jóvenes de 27 y 22 años de edad que fueron reportados como desaparecidos hace unos días.

En dicho video, de apenas 1 minuto con 29 segundos, ambos jóvenes portan un cartel en el que se lee: “pongan atención a sus hijos” y “la verdad contada por ellos”.

Los jóvenes fueron identificados como Juan Luis Chico Torres, de 27 años, acompañado de Omar Antonio García Rosas de 22, y fueron reporrados como desaparecidos el pasado 21 de marzo en la comunidad de San José del Cabo. Esto provocó movilizaciones por parte de familiares y conocidos de ambos jóvenes, quienes incluso bloquearon los accesos del aeropuerto.

En la grabación, ambos admiten que fueron privados de la libertad por estar vendiendo droga conocida como marihuana exótica, misma que, presuntamente, les llegaba por paquetería.

También señalan a un grupo de jóvenes que son quienes se dedican a distribuir la droga que era recibida a través de paquetería DHL en bolsas de alimento para perro.

(Facebook Comisión Estatal de Búsqueda
(Facebook Comisión Estatal de Búsqueda de Personas BCS﻿)

Los dos agradecen la oportunidad de “dejarlos con vida”. Cabe señalar que el video fue difundido por medio de las mismas redes sociales de Juan Luis Chico Torre, y etiqueta a presuntos familiares y algunos de los participantes de la red de distribución de marihuana.

“Buenas noches, mi nombre es Juan Luis Chico Torres, tengo 29 años, soy una persona adulta, una persona consciente de sus actos, que sabe lo que hace, anteriormente, estaba en una situación como esta porque andaba metiendo droga al Cereso, (...) para que allá se traficara”, dice en el video uno de los jóvenes.

“Esta marihuana la pedimos por paquetería, nos llegaba por DHL, y venía en cajas y dentro de las cajas venían bolsas de croquetas, y en la bolsa de croquetas venía la marihuana. Nos llegaba de 1 kilo a 4 kilos aproximadamente, y nosotros nos encargábamos de embolsarla y revenderla, estoy bien arrepentido de lo que hice y muchas gracias a las personas que nos dio otra oportunidad de vivir”, dice.

El otro joven pide disculpas y da gracias, también, por otra oportunidad de vivir.

Encuentran con vida a los jóvenes

Tras una jornada intensa de familiares que exigieron a las autoridades la aparición con vida de Juan Luis Chico Torres, un joven que desapareció el pasado 21 de marzo, durante la madrugada de este martes se informó que el joven había sido localizado con vida, al igual que otros tres jóvenes desaparecidos.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas publicó las cuatro fichas de búsqueda de Edwin David Ceseña Borquez, Gabriel Everardo Rosas Rivera, Juan Luis Chico Torres y Omar Antonio García Rosas, con la leyenda “localizados”.

Autoridades informaron que se desactivó el protocolo de búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Cabe mencionar que la noche de este 23 de marzo, desde las propias redes del joven se publicó un video en el que tanto él, como Omar García Rosas, aceptan haber cometido el ilícito de venta de drogas.

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