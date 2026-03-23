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Qué es más dañino para la salud a largo plazo: café, té verde o atole

Estas son algunas de las bebidas más consumidas por las mañanas en diversos países latinos

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Qué es más dañino para
Qué es más dañino para la salud a largo plazo: café, té verde o atole Foto: (iStock)

Diversos estudios y expertos en nutrición coinciden en que el atole, consumido de forma diaria, representa el mayor riesgo metabólico a largo plazo entre las bebidas analizadas.

De acuerdo con información de la revista Healthline, el atole tradicional se prepara con masa de maíz, azúcar, leche, chocolate o sabores artificiales, lo que incrementa su contenido calórico y glucémico.

Una taza puede contener al menos 14 gramos de azúcares añadidos, además de carbohidratos refinados que favorecen el aumento de peso y elevan el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

El consumo frecuente de bebidas ricas en azúcares simples y calorías, como el atole, se asocia con trastornos metabólicos, según lo advierte la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009 sobre hipertensión arterial sistémica.

El atole: una tradición con
El atole: una tradición con riesgos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta norma recomienda limitar los azúcares simples y priorizar alimentos integrales para prevenir enfermedades crónicas. El atole aporta energía rápida y calcio, sobre todo si se prepara con leche, pero su perfil nutricional resulta desbalanceado frente a otras opciones.

Café: beneficios y advertencias en el consumo habitual

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel global y, en contextos de consumo moderado, se asocia con efectos positivos para la salud. Según Healthlineel consumo diario de 3 a 4 tazas de café se vincula con menor incidencia de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y patologías neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Estos beneficios se atribuyen a su contenido en cafeína y antioxidantes como los polifenoles.

No obstante, el café posee una acidez elevada y una cantidad significativa de cafeína (aproximadamente 96 mg por taza de 240 ml), lo que puede provocar molestias gástricas, insomnio o nerviosismo en personas sensibles. El café filtrado es preferible para evitar el aumento del colesterol asociado a compuestos como el cafestol. Las recomendaciones internacionales sugieren no superar los 400 mg de cafeína por día en adultos sanos.

Café: beneficios y advertencias en
Café: beneficios y advertencias en el consumo habitual Imagen Ilustrativa Infobae

Té verde: la opción más saludable

El té verde destaca como la bebida más recomendable para la salud a largo plazo, debido a su alto contenido en catequinas y polifenoles, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.  Psychology Today reportan que el consumo habitual de té verde se asocia con mejor regulación de la glucosa, menor inflamación, protección cardiovascular y reducción del daño oxidativo celular.

Investigaciones citadas por Psychology Today muestran que el té verde favorece la disminución de la presión arterial, mejora parámetros de lípidos y ayuda a mantener un peso saludable. De igual forma, estudios realizados en Japón y Corea vinculan el consumo diario de 2 a 3 tazas de té verde con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

El té verde contiene menos cafeína que el café (aproximadamente 29 mg por taza), lo que lo hace más tolerable para personas con sensibilidad a este estimulante. Los riesgos aparecen al consumirlo en exceso, especialmente en personas con gastritis o úlceras, ya que sus taninos pueden irritar la mucosa gástrica.

Té verde: la opción más
Té verde: la opción más saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativo: efectos a largo plazo y componentes de riesgo

El atole sobresale como la bebida con mayor impacto metabólico negativo si se consume diariamente y en cantidades generosas. El café y el té verde presentan perfiles de riesgo bajo o neutro cuando se consumen sin exceso de azúcar ni aditivos, y el té verde muestra ventajas adicionales por su acción antioxidante.

Factores a considerar en cada bebida

  • Atole: El riesgo aumenta con la cantidad de azúcar y grasa añadidas. Consumirlo ocasionalmente y con recetas bajas en azúcar puede atenuar sus efectos negativos.
  • Café: Los beneficios se maximizan al evitar adiciones calóricas como crema y azúcar. El café negro o con leche descremada es preferible.
  • Té verde: La mayor protección se observa en consumos regulares de 2 a 4 tazas diarias, sin endulzantes. Las personas con afecciones gástricas deben moderar su ingesta

De acuerdo con fuentes especializadas como Healthline y la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009el té verde representa la alternativa más saludable para el consumo cotidiano a largo plazo, el café ofrece beneficios en ingestas moderadas, y el atole debe considerarse una bebida de consumo ocasional para evitar el desarrollo de trastornos metabólicos.

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