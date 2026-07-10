México

Así fueron las conmovedoras palabras de las hijas de Andrea Legarreta en su cumpleaños 54: “Eres lo mejor del mundo”

La conductora se ha convertido en un ícono de la televisión mexicana y hoy está de fiesta celebrando un año más de vida

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(IG: @andrealegarreta)
Durante años se ha consagrado como la cara de los matutinos en México. (IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta celebró este 10 de julio su cumpleaños por adelantado durante la transmisión de este viernes del programa HOY, con una fiesta inspirada en los años 50 y mensajes de cariño de sus compañeros y familiares.

La conductora cumplirá 54 años el próximo 12 de julio, sin embargo, sus compañeros del programa Hoy la sorprendieron con una celebración en vivo que incluyó disfraces, música y la aparición de su padre, Juan Legarreta, así como de sus hijas Mía y Nina Rubín.

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Desde el arranque del programa, los conductores aparecieron caracterizados con atuendos de la época. Además, el foro principal se transformó en una cafetería estadounidense con una ambientación inspirada en el rock and roll.

La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja.
La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja. (Captura de Video Programa Hoy)

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando sus compañeros le dedicaron palabras de afecto y reconocimiento por su trayectoria en la televisión mexicana y por su trato fuera de cámaras.

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Karime Pindter fue de las primeras en expresar su admiración: “Para mí es un sueño poder estar aquí contigo. Gracias por ser tan linda conmigo, eres una mujer súper culta, súper viajada que me enseña muchísimo, te admiro demasiado y muchas felicidades y bendiciones”. Después, Paul Stanley le dijo: “Sabes que te amo y siempre voy a estar para ti”.

La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja.
La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja. (Captura de Video Programa Hoy)

Raúl Araiza también le expresó su cariño al decir: “Yo te amo y estoy muy orgulloso de ti”. Por su parte, Arath de la Torre destacó la influencia de Andrea tanto en la televisión como en su vida personal.

“Gracias por tanto, gracias por tanta enseñanza. Siempre te he admirado muchísimo, a tu familia, tus valores, lo que has hecho con ellas, es el reflejo de ti. Gracias por tus consejos, por escucharme… Deseo que sigas siendo el icono que eres de la televisión mexicana, porque te lo has ganado, un ícono”.

La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja.
La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja. (Captura de Video Programa Hoy)

Andrea recibe el regalo de estar con su familia

Más adelante, Andrea Legarreta se conmovió al ver entrar al foro a su padre y a sus hijas. Al recibirlos, reaccionó con un mensaje de agradecimiento: “Gracias papito por venir, qué gran sorpresa. Mis amores, qué hermosas”.

Las palabras de don Juan Legarreta hicieron llorar a la conductora frente a las cámaras. Ella respondió con un abrazo y le dijo: “Te amo papi, estoy muy agradecida con Dios por tenerte porque eres un padre maravilloso y me siento muy orgullosa de ti”.

“Gracias a ti por ser mi niña. Que sigas siendo igual mi reina. Eres una mujer maravillosa para mí, llena de talento, llena de amor para todos, eres humilde, eres bella por dentro y hermosa por fuera, sigue igual, nunca cambies, digan lo que digan tú eres maravillosa. Te deseo la mayor felicidad”, respondió su padre.

Nina Rubín destacó el apoyo incondicional que ha recibido de su madre: “Te agradezco porque eres la mujer más espectacular que conozco, la mejor mamá, la mejor compañera y amo que siempre nos apoyas en todo. Te agradezco por siempre estar para mí, por entenderme y te mereces el mundo. Te amo”.

Finalmente, Mía Rubín aseguró que mucho de la persona en la que se convirtió se lo debe a Andrea: “Que seas la mujer más feliz del mundo. Nos has hecho las niñas más afortunadas, más bendecidas, mi vida ha sido de color de rosa gracias a ti y quiero que te des la oportunidad de ser la más feliz del mundo, no tengas miedo de ser tú. Yo no sería la mujer que soy gracias a ti. Eres lo mejor del mundo. Te amo”.

(Captura programa Hoy / Televisa)
La presentadora se vio muy contenta con este festejo. (Captura programa Hoy / Televisa)

Al programa también acudió su actual pareja Luis Carlos Origel, el entrenador físico, creador de contenido y colaborador en el medio del entretenimiento (además de ser sobrino del periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel). Apareció en vivo con un ramo de flores para desearle un feliz cumpleaños a la conductora.

La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja.
La famosa celebró con baile, regalos y la visita sorpresa de su actual pareja. (Captura de Video Programa Hoy)

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