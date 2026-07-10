Euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en **19,98 pesos mexicanos**, registrando una disminución del **0,43%** en comparación con el precio de cierre anterior de **20,07 pesos mexicanos**. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso de -0,07, mientras que su variación interanual se situó en una caída del -7,79%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 6,05%, superior a la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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