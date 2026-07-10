Euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en **19,98 pesos mexicanos**, registrando una disminución del **0,43%** en comparación con el precio de cierre anterior de **20,07 pesos mexicanos**. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un descenso de -0,07, mientras que su variación interanual se situó en una caída del -7,79%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha presentado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 6,05%, superior a la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Estas son las playas mexicanas que no cumplen la norma sanitaria para verano 2026
La Cofepris analizó más de 2 mil muestras en casi 400 puntos estratégicos de los 17 estados costeros del país
CNDH desacredita informes del GIEI y la Comisión de la Verdad: asegura que no hay pruebas para culpar al Ejército
En una recomendación de más de 800 páginas, el organismo aseguró que la “Anti-Verdad Histórica” que culpa al Estado y al Ejército, es igual de perjudicial que la llamada “Verdad Histórica”
¡Emotivo! Felicitan y reconocen el esfuerzo de Jesús Gallardo tras representar a México en el Mundial 2026
Abordo de un avión, los pasajeros ovacionaron al jugador por llevar el nombre de México tan alto durante la Copa del Mundo
Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio
Las autoridades convocaron a una nueva audiencia para el 10 de septiembre, donde será fijada la fecha definitiva del juicio contra los hermanos Treviño Morales
¿Qué pasa con tu Afore si mueres? Lo que la ley dice hoy
Los beneficiarios de un trabajador fallecido pueden tramitar el cobro de recursos de Afore. Los padres bajo la ley de 1973 reciben ahora 90% de pensión, mientras que bajo la ley de 1997 los requisitos y montos varían
MÁS NOTICIAS