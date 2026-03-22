“Tiempos de solidaridad”: México mantiene su compromiso con la autodeterminación y el apoyo a Cuba

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En el marco de la X Cumbre de la CELAC celebrada en Bogotá, Colombia, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente no dejó pasar la oportunidad. Ante ministros de relaciones exteriores de América Latina, el Caribe y África, dedicó un momento central de su intervención a algo que va más allá del protocolo diplomático: reafirmar el compromiso de México con Cuba.

“Continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano”, declaró De la Fuente, citando expresamente el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum a esta postura.

Son tiempos de solidaridad”, subrayó, en un mensaje que resonó con especial fuerza en un foro donde precisamente se debatía el futuro de la cooperación entre las regiones más golpeadas por las asimetrías del orden global.

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, destaca el compromiso hondureño con la integración regional en la X Cumbre CELAC en Bogotá. ( Cortesía: Proceso Digital)

Autodeterminación y derecho internacional: los pilares de la postura mexicana

El canciller fue claro en enmarcar el apoyo a Cuba dentro de los principios constitucionales que han guiado históricamente la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Recordó además el compromiso de México con los procesos de descolonización y el progreso soberano de las naciones, principios que, dijo, no son negociables independientemente del contexto internacional.

Esta posición cobra un peso particular en el momento actual, cuando Cuba enfrenta una de sus crisis más severas en décadas, agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses bajo la administración de Donald Trump y el recorte de la ayuda internacional que ha afectado incluso a organismos multilaterales como el ACNUR.

La cooperación Sur-Sur como respuesta al nuevo orden mundial

Más allá de Cuba, De la Fuente planteó en el Foro de Alto Nivel CELAC-África una visión más amplia: la necesidad de que América Latina, el Caribe y África redefinan con voz propia las reglas de un desarrollo más justo, incluyente y sostenible.

Juntas, ambas regiones representan más de dos mil millones de personas, con un potencial enorme para construir una cooperación Sur-Sur que no dependa de las agendas de las potencias del norte.

“África y América Latina están llamadas a redefinir con voz propia las reglas de un desarrollo más justo, más incluyente y sostenible”, afirmó el canciller, describiendo este encuentro como el inicio de una nueva etapa en la relación birregional.

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Solidaridad como política de Estado

El mensaje de De la Fuente en Bogotá no fue improvisado ni marginal: fue una declaración de principios en el escenario multilateral más amplio que ha reunido a la región en lo que va del año. México no solo reitera su apoyo a Cuba en declaraciones domésticas, sino que lo coloca en la mesa internacional como parte de su identidad diplomática.