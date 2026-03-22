México

Para qué sirve rociar con vinagre las llaves de la casa

Una solución casera puede proteger ese objeto que llevas siempre en el bolsillo y evitar que la suciedad se acumule cada día

Guardar
Un ingrediente común en la
Un ingrediente común en la cocina es capaz de eliminar el óxido y los microbios que se pegan en tus llaves después de usarlas a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre como agente de limpieza y desinfección ha ganado popularidad en el hogar por su eficacia y bajo costo.

Entre los objetos que pueden beneficiarse de este producto se encuentran las llaves, las cuales suelen acumular suciedad, bacterias y residuos tras el contacto diario con diversas superficies.

Esta práctica sencilla representa una alternativa accesible para mejorar la higiene de uno de los elementos de uso más frecuente en la vida cotidiana.

El vinagre blanco aporta una
El vinagre blanco aporta una solución eficiente y económica para la limpieza y desinfección de las llaves del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve rociar con vinagre las llaves de la casa

Rociar las llaves de la casa con vinagre sirve principalmente para desinfectarlas y eliminar suciedad acumulada.

El vinagre, especialmente el de tipo blanco, contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antimicrobianas que ayuda a reducir bacterias, virus y hongos presentes en superficies metálicas.

Además de su acción desinfectante, el vinagre ayuda a eliminar restos de grasa, polvo y pequeñas manchas de óxido que pueden formarse en las llaves con el uso cotidiano.

Tras rociar las llaves con vinagre, se recomienda frotarlas con un paño limpio y secarlas bien para evitar la corrosión.

Este método resulta una opción sencilla y económica para mantener la higiene de objetos de uso frecuente, como las llaves, que suelen entrar en contacto con diversas superficies y manos a lo largo del día.

Rociar las llaves con vinagre
Rociar las llaves con vinagre elimina bacterias, hongos, suciedad y pequeñas manchas de óxido acumuladas por el uso diario.

Otros usos que se puede dar al vinagre para la limpieza del hogar

Como se puede ver, el vinagre, especialmente el vinagre blanco, es un producto versátil en la limpieza del hogar por sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y desincrustantes. Los siguientes son algunos de sus usos más comunes:

1. Desinfectante de superficies

Puede emplearse para limpiar mesadas, azulejos, picaportes, interruptores y otras superficies, eliminando bacterias y hongos.

2. Desodorizante de ambientes

Neutraliza olores en ambientes cerrados, refrigeradores, cubos de basura y otras áreas propensas a malos olores.

3. Limpieza de vidrios y espejos

Mezclado con agua, deja ventanas y espejos sin manchas ni marcas.

4. Removedor de sarro y cal

Disuelve los depósitos de sarro en grifos, duchas, teteras y cafeteras.

5. Limpieza de electrodomésticos

Ayuda a eliminar residuos en lavadoras, lavavajillas y microondas, mejorando su funcionamiento y prolongando su vida útil.

6. Eliminación de manchas

Sirve para tratar manchas en alfombras, cortinas y ropa, especialmente aquellas causadas por café, vino o sudor.

7. Limpieza de pisos

Mezclado con agua, puede utilizarse para limpiar pisos de cerámica, vinilo y madera sellada, dejando una superficie brillante y libre de residuos.

8. Suavizante y desinfectante para la ropa

Añadido al ciclo de lavado, actúa como suavizante natural y ayuda a eliminar olores.

9. Limpieza de utensilios de cocina

Desengrasa y desinfecta tablas de cortar, cuchillos y otros utensilios.

Utilizar vinagre mezclado con agua
Utilizar vinagre mezclado con agua garantiza vidrios y espejos sin manchas, además de asegurar una limpieza eficaz de pisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no debe aplicarse sobre superficies como mármol, granito o madera sin tratar, ya que puede dañarlas. Tampoco debe mezclarse con productos que contengan cloro.

Temas Relacionados

vinagrelimpiezahogarmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a Ricardo “N”, integrante del grupo ACME, por presunta extorsión a comerciantes en el Edomex

El detenido fue identificado como un objetivo proditorio dentro de la Operación Restitución

Detienen a Ricardo “N”, integrante

Leche entera o descremada: estudio revela cuál daña más al corazón

Una revisión de estudios recientes muestra matices importantes sobre los riesgos y beneficios de cada tipo, según tu salud y estilo de vida

Leche entera o descremada: estudio

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de marzo

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el siguiente pago para todos los beneficiarios

Los montos que recibe cada estudiante de preescolar y primaria de la Ciudad de México, que integra este programa social, son distintos

Mi Beca para Empezar 2026:

¿Habrá clases este lunes 23 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública reveló que el periodo vacacional de Semana Santa está por iniciar

¿Habrá clases este lunes 23
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano critica la ropa

Apio Quijano critica la ropa de José Eduardo Derbez y así le contestó el comediante

Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

DEPORTES

Portugal convoca a Paulinho: el

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

México asegura su pase al Mundial Marruecos Sub-17 Femenil tras vencer 2 - 0 a Costa Rica

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante