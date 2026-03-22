La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Tanza Varela reside en Puerto Escondido junto a su pareja Matías Bize y mantiene a su comunidad informada sobre la evolución médica de su hija (IG)

La actriz Tanza Varela, figura conocida de la televisión chilena y residente en Oaxaca, enfrenta un grave episodio familiar tras la mordedura de una araña violinista a su hija de 11 meses. El suceso, ocurrido el sábado 21 de marzo, dejó a la menor hospitalizada con lesiones severas en una de sus piernas.

La actriz acudió de inmediato a redes sociales para solicitar apoyo especializado e informar sobre la evolución médica de la niña, quien permanece bajo observación y cumplirá su primer año el próximo domingo.

Durante la madrugada posterior al incidente, Varela detalló que se realizaron nuevos análisis de sangre y estudios para monitorear el avance del cuadro. Según los datos recopilados por UNAM Global, la mordedura de este tipo de arácnido puede causar loxoscelismo, una reacción capaz de producir necrosis y daño en órganos internos, lo que exige atención médica urgente.

En una serie de mensajes en redes, Varela relató la incertidumbre inicial que enfrentó al desconocer el origen del daño: “Estamos en urgencias. A la Roma le picó un bicho, algún experto en picadas, ¿por favor? Para poder mandar unas cuantas fotos (…) Se le ha puesto morado”, comunicó la actriz.

La mordedura de una araña violinista hospitalizó a la hija de Tanza Varela con lesiones severas y riesgo de necrosis (IG)

Al comprobarse que se trataba de una araña violinista, amplió la solicitud de ayuda buscando contacto con dermatólogos para un diagnóstico preciso y una pronta intervención.

Tanza Varela recurrió nuevamente a sus seguidores para expresar la gravedad del cuadro y pedir apoyo moral:

“Chiquillos, la Roma se va a quedar hospitalizada, estamos hechos mierda, su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es, yo estoy hecha pico, si le pasa algo a la Roma se me acaba la vida. Recen por la Roma, todo lo que puedan y volveremos con noticias”, dijo la actriz.

La mordedura de araña violinista pone en alerta por las graves secuelas

La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es considerada una de las más venenosas del mundo, según el Instituto de Biología de la UNAM. Se esconde en grietas, detrás de muebles y espacios poco accesibles en los hogares, lo que dificulta su identificación y aislamiento. En México se han registrado 40 especies distintas, presentes en casi todas las entidades del país.

La actriz chilena Tanza Varela alerta sobre el peligro de la araña violinista tras la mordedura a su hija de 11 meses en Oaxaca

La mordedura suele ser imperceptible al momento, pero puede derivar en síntomas que van desde enrojecimiento, inflamación y fiebre, hasta vómitos y dolor abdominal. El Instituto de Biología advierte que el contacto con este arácnido podría provocar lesiones necróticas e incluso el fallecimiento de la persona afectada, por lo que la atención hospitalaria inmediata es la indicación principal.

La bebé, una semana en observación

Tanza Varela describió el avance del estado de su hija con alarmante franqueza: “Le acaban de hacer nuevos exámenes de sangre y otros para ver cómo sigue”, indicó al dar parte de la situación, añadiendo: “Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana. Sé que mi comunidad de personas maravillosas la quieren mucho”.

La artista solicitó en sus redes: “Mándenle por favor, todo su amor. Nuestros hijos son lo más importante que existe en nuestra vida. Gracias a todos”, cerrando su mensaje ante la incertidumbre sobre la recuperación de la menor y la expectativa por la cercanía de su primer cumpleaños.

Tanza Varela solicita ayuda médica urgente y apoyo moral al compartir la situación crítica de su hija en redes sociales (IG)

Constanza Andrea Varela de la Barra, conocida profesionalmente como Tanza Varela, cursó estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa tras iniciar su carrera en Chile, donde adquirió notoriedad en la telenovela juvenil “Corazón Rebelde”. La actriz reside en Puerto Escondido, acompañada por el cineasta Matías Bize, su pareja actual.