Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos

Te decimos la receta para que disfrutes de un antojo ligero y vegano

Imagen ilustrativa de helado de mango con leche de coco (Gemini)

Hay días en los que el calor pide algo fresco y natural, pero sin resignar sabor ni salud. El helado de mango con leche de coco es ese postre que te transporta directo al verano, con una textura cremosa y un dulzor frutal que conquista desde la primera cucharada.

En Argentina, los helados caseros ganan terreno como opción saludable y apta para quienes buscan alternativas sin lácteos. Esta receta vegana es ideal para chicos y grandes, perfecta como postre después de una comida liviana o para compartir durante una tarde de pileta.

Receta de Helado de mango con leche de coco

Se trata de un helado vegano y cremoso, elaborado a base de mango fresco y leche de coco. Los mangos se procesan con azúcar o endulzante, mezclados con leche de coco, y la preparación se congela, batiendo cada tanto para evitar cristales y lograr una textura suave.

Imagen ilustrativa de helado de mango con leche de coco (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Congelado y batido intermedio: 4 horas y 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 mangos grandes (bien maduros)
  2. 400 ml de leche de coco (entera, no light)
  3. 3 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo o tradicional)
  4. 1 cucharadita de jugo de limón
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Chamoyada de mango, una refrescante y audaz bebida mexicana que combina el dulce sabor del mango con la acidez del chamoy y el picante del chile en polvo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de mango con leche de coco, paso a paso

  1. Pelar y cortar los mangos en cubos pequeños. Colocar la pulpa en el vaso de una licuadora o procesadora.
  2. Agregar la leche de coco, el azúcar, el jugo de limón y la esencia de vainilla.
  3. Procesar hasta lograr una mezcla completamente homogénea y sin fibras.
  4. Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer, tapar.
  5. Llevar al freezer y, cada 40 minutos, batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir este paso al menos 4 veces.
  6. Cuando tenga consistencia cremosa, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar a temperatura ambiente 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En freezer, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar fuera del freezer unos minutos y mezclar para recuperar la cremosidad.

