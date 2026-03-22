Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos

Hay días en los que el calor pide algo fresco y natural, pero sin resignar sabor ni salud. El helado de mango con leche de coco es ese postre que te transporta directo al verano, con una textura cremosa y un dulzor frutal que conquista desde la primera cucharada.
En Argentina, los helados caseros ganan terreno como opción saludable y apta para quienes buscan alternativas sin lácteos. Esta receta vegana es ideal para chicos y grandes, perfecta como postre después de una comida liviana o para compartir durante una tarde de pileta.
Receta de Helado de mango con leche de coco
Se trata de un helado vegano y cremoso, elaborado a base de mango fresco y leche de coco. Los mangos se procesan con azúcar o endulzante, mezclados con leche de coco, y la preparación se congela, batiendo cada tanto para evitar cristales y lograr una textura suave.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Congelado y batido intermedio: 4 horas y 20 minutos
Ingredientes
- 2 mangos grandes (bien maduros)
- 400 ml de leche de coco (entera, no light)
- 3 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo o tradicional)
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer helado de mango con leche de coco, paso a paso
- Pelar y cortar los mangos en cubos pequeños. Colocar la pulpa en el vaso de una licuadora o procesadora.
- Agregar la leche de coco, el azúcar, el jugo de limón y la esencia de vainilla.
- Procesar hasta lograr una mezcla completamente homogénea y sin fibras.
- Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer, tapar.
- Llevar al freezer y, cada 40 minutos, batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir este paso al menos 4 veces.
- Cuando tenga consistencia cremosa, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar a temperatura ambiente 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 25 g
- Proteínas: 1,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En freezer, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar fuera del freezer unos minutos y mezclar para recuperar la cremosidad.