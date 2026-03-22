Consigue tu chip D4TA en Michoacán: Conoce los módulos de entrega

El programa D4TA brinda a las personas beneficiarias cuatro gigabytes de internet gratis de manera mensual desde su celular o tableta. | (Crédito: X@ARBedolla)

En Michoacán, existe un programa social para que estudiantes tengan acceso a internet de manera gratuita desde sus teléfonos móviles o tables.

Se trata del programa D4TA, Datos gratis, en el que, el gobierno estatal junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brindan cuatro gigabytes de internet al mes en su celular, así como mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas, sin costo, para fortalecer sus estudios.

¿Dónde recoger el chip D4TA?

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ los puntos de entrega para las tarjetas SIM del programa D4TA, Datos gratis.

Si eres estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y te registraste en este programa, el Instituto de Educación Medica Superior y Superior del Estado (Iemsysem) ha habilitado módulos estratégicos en seis municipios de Michoacán para que recojas tu tarjeta SIM con internet gratuito.

Morelia | Centro de Convenciones y Exposiciones | del 17 al 27 de marzo | Lunes a Viernes de 10:00 horas 17:00 horas y fines de semana de 09:00 a 14:00 horas.

Uruapan| Instituto Tecnológico Superior de Uruapan | del 23 al 27 de marzo | Lunes y Viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Zamora| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora | Del 17 al 27 de marzo | Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Ciudad Hidalgo | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo| del 18 al 27 de marzo | Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Apatzingán | Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán | del 20 al 27 de marzo | Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Lázaro Cárdenas | Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas | del 20 al 27 de marzo | Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Una oportunidad para chicos y chicas de la universidad que buscan seguir aprendiendo sin preocuparse por la falta de conexión. | (Crédito: X@ARBedolla)

Este plan de internet busca ayudar a los estudiantes a cumplir con sus tareas, trabajos de investigación o a tomar algún curso o taller en línea así como acceder mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas.

Requisitos para la entrega de chip D4TA

Al acudir a tu módulo, es indispensable presentar los siguientes documentos:

El INE recordó que las personas no binarias ó trans pueden solicitar su credencial para votar con su identidad de género. | Jovani Pérez

Copia de INE.

CURP.

Comprobante de estudios vigente (carga de materias o credencial escolar correspondiente al año en curso).

Para menores de edad: deben asistir acompañado de padre, madre o tutor, quien deberá presentar identificación oficial.

Registro para Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

El gobernador Alfredo Bedolla también recordó a que el periodo de registro para la Beca Gertudis Boca Negra en el estado se extendió del lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de marzo para que la comunidad estudiantil de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades puedan recibir un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses para transporte público.