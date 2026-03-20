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¿Qué son los divertículos y por qué aparecen en el intestino con la edad?

El paso de los años trae cambios en el colon y existen formas sencillas de evitar malestares asociados a esta condición

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El cuidado digestivo se vuelve
El cuidado digestivo se vuelve esencial a medida que la pared intestinal pierde elasticidad y aumentan los riesgos con la edad.(ProctoGastroClinica)

Los divertículos son pequeñas bolsas que pueden formarse en la pared del intestino, especialmente en el colon, y su presencia se vuelve más frecuente a medida que avanza la edad.

Aunque muchas personas conviven con ellos sin síntomas, en algunos casos pueden originar molestias o complicaciones.

Comprender qué son, por qué aparecen y cómo prevenir sus consecuencias ayuda a cuidar la salud digestiva y a tomar decisiones informadas sobre el bienestar intestinal.

Es por eso que aquí te contamos sobre este padecimiento poco conocido, de acuerdo con información que brinda Mayo Clinic.

Los divertículos en el intestino
Los divertículos en el intestino se forman principalmente en el colon y su prevalencia aumenta con la edad, afectando la salud digestiva. (dallagoprocto.com)

¿Qué son los divertículos y por qué aparecen en el intestino con la edad?

Los divertículos son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino, con mayor frecuencia en el colon, la parte final del aparato digestivo.

Esta condición, conocida como diverticulosis, es común en personas adultas y se incrementa con la edad, pues surgen cuando puntos débiles de la pared intestinal ceden ante la presión interna, generando protrusiones hacia el exterior del tubo digestivo.

Su tamaño puede variar, y aunque generalmente no causan molestias, en ocasiones pueden provocar complicaciones como inflamación (diverticulitis) o sangrado.

El desarrollo de divertículos está vinculado a diversos factores, pero el envejecimiento juega un papel central ya que con el paso de los años, la pared del colon tiende a perder elasticidad y a debilitarse.

Esta fragilidad facilita que, ante aumentos de presión dentro del intestino, el revestimiento interno se desplace hacia afuera, formando estas pequeñas bolsas.

Uno de los principales motivos del aumento de presión intestinal es una dieta baja en fibra, que obliga al colon a realizar un esfuerzo mayor para movilizar las heces. Este esfuerzo repetido, sumado a los cambios estructurales propios de la edad, incrementa la probabilidad de formación de divertículos.

Además de la edad, existen otros factores que pueden contribuir a su aparición. Entre ellos se encuentran el sedentarismo, el sobrepeso, el consumo frecuente de carnes rojas y el tabaquismo. Las personas con antecedentes familiares de diverticulosis también presentan mayor riesgo.

La mayoría de quienes desarrollan divertículos no experimentan síntomas y desconocen su existencia, ya que suelen detectarse de manera incidental durante estudios por otras causas.

No obstante, en un porcentaje menor de casos, los divertículos pueden inflamarse o infectarse, dando lugar a diverticulitis, un cuadro que requiere atención médica.

Para prevenir la diverticulitis, se
Para prevenir la diverticulitis, se recomienda aumentar el consumo de fibra, mantenerse hidratado y realizar actividad física regular.(clinicawmartinuzzo.com)

Cómo prevenir la aparición de diverticulitis

Prevenir la aparición de diverticulitis implica adoptar hábitos que favorecen la salud intestinal y reducen el riesgo de inflamación de los divertículos. Algunas recomendaciones clave incluyen:

  • Aumentar el consumo de fibra: Ingerir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayuda a mantener un tránsito intestinal regular y disminuye la presión dentro del colon.
  • Mantenerse bien hidratado: Beber suficiente agua facilita el paso de las heces y previene el estreñimiento, un factor de riesgo para la formación de divertículos y su inflamación.
  • Realizar actividad física regular: El ejercicio favorece el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye al control del peso corporal.
  • Evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol: Estos hábitos pueden incrementar el riesgo de complicaciones digestivas.
  • Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas: Priorizar fuentes de proteína más saludables, como pescados, aves y legumbres.
  • No retrasar la evacuación intestinal: Acudir al baño cuando surge la necesidad ayuda a evitar el esfuerzo excesivo al defecar, que puede aumentar la presión en el colon.
  • Consultar al médico ante síntomas digestivos persistentes: Identificar y tratar a tiempo molestias como dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal o sangre en las heces permite prevenir complicaciones.

Estas medidas pueden incorporarse en la vida diaria para reducir la probabilidad de desarrollar diverticulitis y promover un mejor bienestar digestivo.

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