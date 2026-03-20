México

Congreso de Aguascalientes aprueba conmemoración del “Día de la Niña y el Niño por Nacer”

Con 18 votos a favor, la propuesta busca fomentar la importancia de fortalecer la atención integral al bienestar de mujeres embarazadas

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Foto: (Congreso Aguascalientes)
Foto: (Congreso Aguascalientes)

En medio de un debate que refleja las tensiones actuales en torno a los derechos reproductivos, el Congreso de Aguascalientes aprobó, con 18 votos a favor, declarar el 25 de marzo como el “Día de la Niña y el Niño por Nacer”, una iniciativa impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional que no pasó desapercibida ni dentro ni fuera del recinto legislativo.

La propuesta, presentada apenas días antes por el diputado Humberto Montero de Alba, avanzó con rapidez en el orden del día. Desde tribuna, el legislador defendió el acuerdo bajo la premisa de visibilizar a quienes —afirmó— no tienen voz, al tiempo que planteó la necesidad de fortalecer una red de apoyo para mujeres embarazadas.

El Congreso local votó en
El Congreso local votó en su mayoría por establecer esta conmemoración con base en argumentos derivados de movimientos provida. Foto: (Congreso de Aguascalientes)

El argumento central de la mayoría giró en torno a la supuesta protección de la vida y el acompañamiento social durante el embarazo. En esa línea, la diputada Arlette Muñoz Cervantes respaldó la iniciativa con un testimonio personal, subrayando la importancia de brindar apoyo en contextos complejos y reivindicando el valor de la maternidad.

Pero el consenso estuvo lejos de ser total. Desde la oposición, las críticas no tardaron en aparecer. El diputado Rodrigo González Mireles cuestionó el alcance real de la medida, al señalar que establecer una fecha conmemorativa no se traduce necesariamente en soluciones concretas para problemas estructurales.

En una postura intermedia, el legislador Emanuelle Sánchez Nájera optó por abstenerse. Si bien reconoció la relevancia del tema, insistió en que existen vías más efectivas desde la política pública, como la construcción de una agenda integral de atención para personas gestantes que incluya asesoría, acompañamiento y servicios de salud.

La bancada panista se llevó
La bancada panista se llevó los votos de la propuesta ante el Congreso local. Crédito: X(@JorgeRoHe)

La votación dejó ver un Congreso dividido: mientras la mayoría panista, junto con aliados, respaldó el punto de acuerdo, las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra. En el recinto también se hizo presente el Frente Nacional por la Familia, una de las agrupaciones que históricamente ha promovido este tipo de conmemoraciones.

Más allá de la declaratoria, el fondo del debate remite a un contexto más amplio. La fecha del 25 de marzo no es casual: coincide con una conmemoración impulsada por movimientos provida y vinculada al calendario católico, lo que añade una dimensión ideológica a la discusión.

El tema cobra aún mayor relevancia si se considera el historial reciente en la entidad. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la despenalización del aborto, lo que llevó al Congreso local a permitirlo hasta las 12 semanas. Sin embargo, un año después, el mismo Poder Legislativo redujo ese plazo a seis semanas, una decisión que fue duramente criticada por organizaciones feministas.

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