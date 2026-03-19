Turistas españoles agreden a artesanas en mercado de Oaxaca, insultan su música y productos

Un video viral en TikTok muestra la confrontación por la música entre visitantes extranjeros y vendedoras artesanales en Oaxaca

La confrontación entre una pareja de turistas españoles y un grupo de artesanas que participaban en un mercado de diseño en Oaxaca generó un intenso debate público sobre el respeto a las costumbres locales.

El incidente, difundido mediante un video viral en TikTok por la usuaria soynashhhh, planteó interrogantes sobre la convivencia entre visitantes extranjeros y la comunidad, especialmente en lo que respecta a la expresión cultural en espacios públicos.

En el video compartido en la cuenta de TikTok @soynashhhh, la artesana denunció una agresión verbal por parte de los turistas, quienes se quejaron en términos directos y ofensivos por la música que amenizaba la venta de artesanías.

Los extranjeros habrían denostado la música del local

Según su testimonio, los visitantes reclamaron de manera agresiva y emitieron comentarios despectivos no solo sobre la música, sino también sobre los propios productos:

“Dijeron que escuchábamos música de mi*rda, que lo que vendíamos estaba feo (...) todo lo que hacemos es 100 por ciento hecho a mano lleno de cultura y tradición, y se pusieron así por la música. No escuchamos ni tumbados o reggaetón explícito”, detalló la usuaria en los comentarios del video.

En el mismo clip, la artesana destacó que era la primera vez que enfrentaban una situación de este tipo en el mercado, que ya había celebrado seis ediciones anteriores sin incidentes.

La declaración aportó un dato específico sobre la organización del evento: “Es nuestra sexta edición y nunca habíamos tenido problemas”, explicó al público, reforzando la naturaleza inusual del conflicto.

El incidente y su impacto en la conversación pública: una discusión sobre respeto y costumbres

Las imágenes del enfrentamiento muestran a los turistas discutiendo con las artesanas por la música, mientras uno de ellos las señala con el dedo y repite: “La educación es internacional”.

El caso de Oaxaca expone el desafío de la convivencia entre turistas y la protección de expresiones culturales en mercados abiertos (Foto: Tomada de TW/@VisitOax)

La usuaria denunció el hecho no solo como una cuestión anecdótica, sino como una representación de un fenómeno más amplio. En su publicación, cuestionó la expectativa de los visitantes extranjeros sobre la adaptación de los locales a sus preferencias:

“Ahora resulta que los locales se deben hacer a los modos de los extranjeros y cómo nadie se mete a defender a nuestra gente. Hágame usted el favor”, expresó en el video.

La viralización de las imágenes provocó una oleada de reacciones en redes. Diversos usuarios condenaron la actitud de los visitantes, señalando que “ya basta, no podemos permitir esta clase de abusos” y sugiriendo que “si no les gusta, que se vayan de Oaxaca”.

También surgieron críticas hacia las autoridades estatales, en particular al gobernador Salomón Jara Cruz, a quien algunos usuarios reclamaron una supuesta falta de atención ante este tipo de incidentes en espacios públicos.

Simultáneamente, algunas voces solicitaron mayor cautela y contexto, alegando que los fragmentos de video pueden manipularse o malinterpretarse. Ante estas dudas, la propia soynashhhh reafirmó que la agresión se vivió directamente y que el comportamiento de los extranjeros fue ofensivo desde el inicio.

Hasta el momento de la publicación, los turistas involucrados no han sido identificados y no se ha dado a conocer una versión alternativa de lo sucedido. Usuarios han solicitado que la autora del video comparta material adicional o el clip completo para despejar dudas sobre el desarrollo de los hechos.