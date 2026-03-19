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Toñita afirma que perdió trabajo tras pleito con Cynthia Rodríguez y nunca recibió disculpas

La cantante afirmó que fue señalada injustamente por supuestas amenazas y denunció que el incidente afectó su carrera y bienestar emocional

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La cantante afirmó que fue
La cantante afirmó que fue señalada injustamente por supuestas amenazas y denunció que el incidente afectó su carrera y bienestar emocional. (Foto: @tonitamusic1 / IG - @cynoficial / IG)

La cantante y exacadémica Toñita aseguró recientemente que perdió oportunidades laborales después de un enfrentamiento con su excompañera Cynthia Rodríguez, en declaraciones realizadas durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube. La intérprete, cuyo nombre real es Antonia Salazar Zamora, abordó los desencuentros que experimentó en el pasado con Rodríguez, señalando que la situación tuvo consecuencias directas en su carrera profesional.

Durante la conversación, Toñita relató un episodio en el que, según su versión, se le acusó de amenazar a Rodríguez. “Pasó lo que las cosas de que, que me llamaron a mí a una junta por agredir y por amenazar a una compañera de muerte, en este caso Cynthia, que se me acusó. Entonces, la que acusó fue ella. Y yo jamás la amenacé de muerte. Hay testigos, están mis demás compañeros”, afirmó la artista. Añadió que la situación derivó en represalias laborales: “A mí me quitaron un montón de cosas”.

Toñita relató que, tras un
Toñita relató que, tras un conflicto con Cynthia Rodríguez perdió varias oportunidades laborales y nunca recibió una disculpa por el trato recibido. (Foto: @tonitamusic1)

La intérprete también mencionó que su compañero Héctor Zamorano le pidió apoyo para denunciar lo que calificó como abuso laboral dentro de la empresa donde ambos trabajaban. “Yo sé lo que dije. Y la parte de ella sabe cosas porque estamos recordando que hace años, justamente contigo, mi compañero Héctor, que ya falleció, me pidió apoyo. Le dije: ‘¿Pero en qué te apoyo, si a mí no me han acosado?’ Me dijo: ‘Sí, no te han acosado, pero ejercieron presión laboral’. ¿Cómo se dice? Acoso laboral, acoso laboral. O abuso laboral. En este caso, fue la esposa de Carlos, que todavía no estaban casados. Y sí, ella cometió un acto, cometió un error, que no sé si se arrepiente, a mí jamás me pidieron disculpas. Eso no lo debe de olvidar la gente”, detalló Toñita.

La cantante manifestó que, tras el incidente, las consecuencias no solo la afectaron profesionalmente, sino también a nivel personal. “Yo soy una persona depresiva, ansiosa, entonces a mí sí me afecta que la gente venga y que esté jodiendo y que esté diciéndome cosas por algo que no hice”, expresó. Además, subrayó que nunca existieron pruebas de las acusaciones que se le atribuyeron: “Dime, te voy a entrevistar a ti ahora. ¿Has encontrado algún video donde yo diga eso o alguna entrevista? No, no, no, no. No hay, no lo existe, porque no lo he dicho”.

Toñita consideró que la opinión
Toñita consideró que la opinión pública distorsionó los hechos, perjudicando su imagen. (Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez)

Toñita insistió en que nunca recibió una disculpa de Cynthia Rodríguez por lo ocurrido y consideró que la opinión pública distorsionó los hechos, perjudicando su imagen. “Yo lo único que digo es que tuvimos un suceso, tuvimos un problema en el cual a mí me hicieron trizas y jamás escuché una disculpa de ella de: estaba tonta, me ganó el poder, discúlpame, sin querer te agarré de puerquito. Jamás. Y ella quedó como la santa de: ‘ay, le tienes envidia’. Perdóname, pero yo no le tengo envidia a nadie”, recalcó la exintegrante de La Academia.

La artista concluyó que, pese a las dificultades, su carácter resiliente le permitió sobreponerse a la adversidad: “Me dicen: ay, ¿detuviste tu carrera? Claro que no. Es lo que hubieran querido esas personas en ese momento, arruinar mi carrera, tanto mi excompañera como la otra persona. Pero no lo hicieron porque Toñita es una persona resiliente, Toñita es una persona fuerte, Toñita es una persona que no se deja ya”.

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