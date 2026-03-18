Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial tras sus palabras sobre la Conquista: “Una hermandad histórica entre nuestros pueblos”

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial de Futbol 2026, que México co-organiza junto a Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio. El gesto diplomático llega días después de que el monarca español reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaraciones que abrieron la puerta a un nuevo capítulo en la tensa relación entre los dos países.

Carta para el Rey de España

En su carta dirigida al rey, Sheinbaum describió el Mundial como una ocasión propicia para evocar la profundidad de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica sustentada en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva. La presidenta destacó las muestras de solidaridad y la visión humanista que han caracterizado la relación entre ambos pueblos a lo largo del tiempo.

Desde Madrid, la Casa Real respondió con agrado. Zarzuela indicó que la invitación fue recibida positivamente en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países, sin confirmar aún si el monarca aceptará asistir al torneo.

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Un giro en la relación: Felipe VI admite abusos durante la Conquista y México percibe un gesto de apertura

La invitación no ocurre en el vacío. Las relaciones entre México y España han atravesado años de frialdad diplomática desde que en 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa formal de la Corona española por los agravios cometidos durante la Conquista, petición que fue rechazada de forma tajante por el gobierno de Pedro Sánchez y la Casa Real.

Lo que parecía un muro inamovible comenzó a resquebrajarse esta semana cuando Felipe VI reconoció, en declaraciones que resonaron en toda América Latina, que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”. Las palabras del monarca, aunque sin llegar a ser una disculpa formal, fueron interpretadas en México como un gesto significativo de apertura.

Sheinbaum y la Cumbre Iberoamericana

La invitación al rey también se enmarca en otro movimiento diplomático relevante: Sheinbaum no descartó asistir a la Cumbre Iberoamericana de 2026; que se celebrará en Madrid en noviembre. Una participación que, de confirmarse, marcaría un hito en la normalización de las relaciones bilaterales tras años de distancia institucional.

“Pues vamos a ver. También estamos invitados a la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), que creo que es en el mismo mes en China”, informó la mandataria ayer en su conferencia matutina.

*Información en desarrollo