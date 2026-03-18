México

Pronóstico del clima 18 de marzo: frío en la mañana, calor por la tarde y lluvias en el sureste de México

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante el Frente frío 41

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Protección Civil alerta: lluvias, granizo
Protección Civil alerta: lluvias, granizo y viento intenso afectarán gran parte de México este miércoles 18 de marzo. REUTERS/José Torres

El paso del frente frío número 41 continuará generando condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país este miércoles 18 de marzo, con lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y un marcado contraste térmico entre regiones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias fuertes e intensas afectarán el sureste del país

Para mañana, se prevén lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, así como chubascos en entidades del sureste como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Estas precipitaciones son resultado de la interacción del frente frío con una vaguada polar, una corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar posibles encharcamientos en zonas urbanas.

Ambiente frío durante la madrugada con heladas en zonas altas

Durante las primeras horas del miércoles, se espera un descenso significativo de temperatura en regiones del norte, centro y oriente del país.

Este miércoles, el frío matutino
Este miércoles, el frío matutino afectará gran parte del norte, centro y oriente de México, con posibles heladas en zonas altas. Foto: Cuartoscuro

Se pronostican temperaturas mínimas de:

  • -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C en zonas altas de entidades como Jalisco, Michoacán y Querétaro

Estas condiciones podrían generar afectaciones en comunidades de alta montaña, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones.

Contraste térmico: calor intenso por la tarde en varias regiones

A pesar del ambiente frío por la mañana, el país registrará temperaturas elevadas durante la tarde en varias zonas.

Se estiman máximas de:

  • 35 a 40 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 °C en Morelos, Puebla y zonas del Estado de México

Este contraste térmico será más notable en regiones del occidente y sur del territorio nacional.

A pesar del frío matutino,
A pesar del frío matutino, varias regiones de México registrarán calor intenso por la tarde, con temperaturas de 35 a 40 °C. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Evento de “Norte” generará fuertes rachas de viento y oleaje elevado

El sistema frontal también ocasionará un evento de “Norte” con rachas intensas de viento, principalmente en el sureste:

  • De 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec
  • De 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo
  • De 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche

Además, se prevé oleaje elevado de hasta 4 metros en el golfo de Tehuantepec, lo que podría afectar actividades marítimas.

Autoridades llaman a tomar precauciones ante lluvias y vientos

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir recomendaciones oficiales.

Autoridades llaman a la población
Autoridades llaman a la población a extremar precauciones ante las fuertes lluvias de este miércoles 18 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Entre las principales medidas se encuentran:

  • Evitar zonas propensas a inundaciones o deslaves
  • No resguardarse bajo árboles o estructuras inestables
  • Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento
  • Mantenerse atento a alertas meteorológicas locales

Panorama general: lluvias, frío y viento marcarán la jornada

El miércoles 18 de marzo estará caracterizado por condiciones variables en el país: lluvias en el sureste, frío en zonas altas durante la mañana y calor por la tarde en diversas regiones.

El avance del frente frío 41 mantendrá un escenario de inestabilidad atmosférica, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante cambios bruscos de clima.

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