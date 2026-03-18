México

Sheinbaum habla sobre muertes de trabajadores por explosión en refinería Dos Bocas, gobierno ya atiende a familias de las víctimas

La mandataria informó que el incidente fue en el exterior de la refinería, no dentro de las instalaciones, por lo que se encuentra trabajando con normalidad

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“Como hubo pérdida de vidas
“Como hubo pérdida de vidas humanas, es la FGR la que tiene que hacer el peritaje de qué fue lo que ocasionó este incendio”, dio a conocer la mandataria. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya están realizando las investigaciones sobre la explosión en la refinería Dos Bocas.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, es la FGR la que tiene que hacer el peritaje de qué fue lo que ocasionó este incendio”, dio a conocer la mandataria.

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