Sheinbaum habla sobre muertes de trabajadores por explosión en refinería Dos Bocas, gobierno ya atiende a familias de las víctimas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya están realizando las investigaciones sobre la explosión en la refinería Dos Bocas.
“Como hubo pérdida de vidas humanas, es la FGR la que tiene que hacer el peritaje de qué fue lo que ocasionó este incendio”, dio a conocer la mandataria.
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