México

Karla Díaz rompe el silencio sobre su presunto divorcio de Daniel Dayz por no lograr embarazarse

La ex integrante de JNS y creadora de Pinky Promise enfrentó los rumores sobre su matrimonio

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Karla Díaz rompe el silencio
Karla Díaz rompe el silencio sobre su presunto divorcio de Daniel Dayz por no lograr embarazarse (RS)

Karla Díaz y Daniel Dayz enfrentaron un episodio de especulación mediática tras la circulación de versiones sobre una posible crisis matrimonial.

La pareja, reconocida en el ámbito del entretenimiento mexicano, habló en exclusiva con Ventaneando para negar cualquier ruptura y reafirmar el estado de su relación. “Estamos muy felices construyendo nuestra familia”, declararon a la producción televisiva.

Rumores y versiones sobre la separación

Durante la última semana, diversos portales y cuentas en redes sociales alimentaron la versión sobre una supuesta separación entre Karla Díaz y Daniel Dayz.

La especulación se centró en una supuesta crisis, atribuida a dificultades para concebir. El tema generó conversación entre seguidores y medios, quienes comenzaron a difundir la información sin fuentes confirmadas.

La ex integrante de JNS
La ex integrante de JNS y creadora de Pinky Promise enfrentó los rumores sobre su matrimonio (@karladiazof)

En respuesta a la ola de rumores, Karla Díaz y Daniel Dayz concedieron una entrevista a Ventaneando el martes 17 de marzo. Ambos aparecieron juntos y, de manera directa, desmintieron las versiones sobre un divorcio. 

“Sabemos que andan por ahí algunos chismes de que nos estamos divorciando y no sé qué tantas cosas, pero eso es completamente falso”, expresó la pareja ante las cámaras del programa.

Mensaje directo a sus seguidores: Karla Díaz niega divorcio

A lo largo de la conversación con VentaneandoKarla Díaz y Daniel Dayz subrayaron la importancia de acudir a fuentes directas para evitar desinformación. “Queremos decirles nosotros de viva voz que eso es completamente falso. Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”, comentó la pareja.

Ambos remarcaron que el proceso de construcción familiar es personal y que no existe presión externa que altere sus planes. “Estamos muy felices construyendo nuestra familia a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Ustedes quédense tranquilos, no tengan prisa, no está pasando nada”, añadieron durante la transmisión.

Llamado a evitar noticias falsas

Durante el diálogo, Karla Díaz y Daniel Dayz invitaron a sus seguidores y al público en general a no dejarse llevar por rumores. “No hagan caso a los chismes y a las noticias falsas. Cualquier pregunta, duda o aclaración, en esta ventanilla, en este perfil, por favor, sígannos en redes sociales”, indicaron, reforzando la idea de comunicación transparente desde sus canales oficiales.

La conversación con Ventaneando incluyó un mensaje de agradecimiento a la audiencia y a la producción, cerrando con gestos de cercanía y afecto hacia sus seguidores. En el mensaje, la pareja reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia en torno a su vida personal.

Mensaje directo a sus seguidores:
Mensaje directo a sus seguidores: Karla Díaz niega divorcio (IG: @karladiazof)

Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS y figura de la televisión mexicana, mantiene una relación pública con Daniel Dayz desde hace varios años. Ambos han compartido en diversas ocasiones aspectos de su vida juntos mediante redes sociales y entrevistas con medios de comunicación. La pareja ha manifestado en distintas oportunidades su deseo de formar una familia, sin establecer plazos ni presiones externas.

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