Choque de camión de limpia en Periférico Sur deja al menos 12 trabajadores lesionados

Camión de limpia pierde control sobre asfalto mojado y deja decena de heridos en Periférico Sur. Foto: (Redes sociales)

Un accidente registrado la noche de este martes sobre el Periférico Sur, en la colonia Narciso Mendoza, Tlalpan, dejó como saldo al menos 12 trabajadores lesionados luego de que un camión de limpia perdiera el control y se impactara contra un árbol. El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, en el cruce con la avenida Las Huertas, provocando la movilización inmediata de servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control debido a que el asfalto estaba mojado, producto de la lluvia reciente en la zona. El camión terminó impactando un árbol que quedó parcialmente sobre la vialidad, complicando la circulación en la zona durante varios minutos. Testigos mencionaron que el vehículo se desplazaba a velocidad moderada cuando, de manera repentina, derrapó y se salió de su carril.

Accidente en Tlalpan: camión de limpieza impacta árbol y trabajadores resultan heridos. Foto: (Captura de pantalla)

Al lugar acudieron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Cruz Roja Mexicana quienes brindaron atención prehospitalaria a los trabajadores. Algunos de ellos presentaban contusiones leves y fueron atendidos en el lugar, mientras que otros con lesiones más graves fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada.

En su cuenta oficial de Twitter, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó: “En seguimiento al servicio en calle Periférico Sur, colonia Narciso Mendoza, informamos que una camioneta de obras y servicios urbanos se impactó en un árbol. Resultando doce personas lesionadas y tres personas trasladadas al hospital por paramédicos”.

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de servicios urbanos, quienes a menudo realizan sus labores en condiciones complicadas y en horarios nocturnos, con baja visibilidad y superficies resbaladizas. Especialistas en seguridad vial han señalado que la falta de señalización adecuada y la presencia de asfalto mojado aumenta significativamente la probabilidad de incidentes de este tipo.

Trabajadores de servicios urbanos resultan lesionados en accidente nocturno en Tlalpan. Foto: (HCBCDMX)

La vialidad de Periférico Sur experimentó afectaciones durante la atención del accidente, ya que se tuvo que cerrar parcialmente un carril para permitir las maniobras de los servicios de emergencia y el retiro del árbol caído. Conductores reportaron tráfico lento y largas filas de vehículos en dirección sur, lo que generó retrasos considerables durante la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las condiciones del conductor, ni se ha determinado si hubo algún desperfecto mecánico en la unidad. La investigación continuará para esclarecer las causas exactas del accidente y establecer las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos similares.

Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia, y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes. Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante de la vialidad y trabajan en la limpieza y restitución de las condiciones seguras de tránsito.